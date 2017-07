Ιούλιος 5th, 2017 by Σταματίνα

Δεν είναι λίγες οι φορές που διάσημες προσωπικότητες μοιράζονται με τους φανατικούς θαυμαστές τους τη μάχη τους με την κατάθλιψη ή το άγχος. Υπάρχει όμως μια ψυχιατρική κατάσταση που παραμένει εμφανώς απούσα από αρκετές συζητήσεις, ακόμα και αν ένας στους δέκα ανθρώπους τη βιώνει. Όσοι αντιμετωπίζουν διαταραχές προσωπικότητας, όπως λέει στην Daily Mail o Dr. Max Pemberton, δύσκολα παραδέχονται τι τους συμβαίνει. Υπάρχουν δέκα είδη διαταραχών και ο καθένας από εμάς έχει τουλάχιστον ένα σε κάποιο στάδιο της ζωής του.



Υπάρχουν όμως και αυτοί που δεν ξέρουν ότι υπάρχουν οι διαταραχές προσωπικότητας, όπως ο ψυχοπαθής. Δεν τις αναγνωρίζουν και έτσι αφήνουν άτομα στο οικείο περιβάλλον τους αβοήθητα, να υποφέρουν μόνα τους. Σύμφωνα με τον Max Pemberton ακόμα και οι γιατροί δυσκολεύονται να εντοπίσουν τη διαταραχή. Έτσι είναι σίγουρα ότι μπορεί ο φίλος σου, η σχέση σου ακόμα και το αφεντικό σου να έχουν διαταραγμένη προσωπικότητα και εσύ να μην το έχεις καν καταλάβει. Για να καταλάβουμε τι είναι η διαταραχή προσωπικότητας, πρέπει αρχικά να καταλάβουμε τι είναι η προσωπικότητα. Σύμφωνα με το γιατρό προσωπικότητα είναι ένας συνδυασμός των βασικών χαρακτηριστικών που διέπουν τον τρόπο συμπεριφοράς, σκέψης και αίσθησης. Ενώ όλοι έχουμε κοινά χαρακτηριστικά διαφορετικοί άνθρωποι έχουν διαφορετικές ποσότητες σε διαφορετικούς συνδυασμούς. Στη διαταραχή προσωπικότητας αυτά τα χαρακτηριστικά δεν εργάζονται σε αρμονία, αντίθετα κάποια κυριαρχούν και κάποια άλλα είναι παντελώς απόντα. Η διαταραγμένη προσωπικότητα δυσκολεύεται να κάνει ή να διατηρήσει κάποια σχέση, να εργαστεί αρμονικά σε ένα εργασιακό περιβάλλον, να ελέγξει τα συναισθήματά του και να καταλάβει τους ανθρώπους γύρω του. Πολλοί είναι σύμφωνα με το γιατρό οι παράγοντες που προκαλούν διαταραχή προσωπικότητας και ο κυριότερος είναι η ανατροφή. Γι’ αυτό και συνήθως οι άνθρωποι με διαταραχή προσωπικότητας είχαν δύσκολη παιδική ηλικία. Ίσως μεγάλωσαν σε ένα βίαιο περιβάλλον ή έζησαν ένα διαζύγιο και δεν έλαβαν επαρκή αγάπη, υποστήριξη και προσοχή. Προειδοποιητικά συμπτώματα Είναι σημαντικό και φυσιολογικό, λέει ο γιατρός, να παλεύεις στη ζωή σου σε διάφορες περιόδους. Αυτό που διακρίνει το άτομο με διαταραχή προσωπικότητας είναι ότι τα συμπτώματα επανεμφανίζονται με σημαντικό αντίκτυπο στη ζωή του ασθενή.

Τρεις είναι οι κύριες κατηγορίες χαρακτηριστικών: – Παράξενα ή εκκεντρικά – Δραματικά, συναισθηματικά ή ασταθή – Αγχωτικά ή γεμάτα φόβο Για να διαγνωστεί κάποιος με διαταραχή προσωπικότητας πρέπει να έχει 3 ή 4 από αυτά τα χαρακτηριστικά. Ο ψυχοπαθής Ο γιατρός αναφέρει συγκεκριμένα πώς μπορείς να αναγνωρίσεις έναν αντικοινωνικό άνθρωπο, ψυχοπαθή στην ιατρική ορολογία: – Βάζει τον εαυτό του σε επικίνδυνες καταστάσεις, χωρίς να υπολογίζει τις συνέπειες για τον ίδιο και τους γύρω του – Βαριέται και εξοργίζεται πολύ εύκολα, δύσκολα κάθεται για πολύ καιρό σε μια δουλειά – Συμπεριφέρεται με επιθετικότητα και τσακώνεται συνέχεια – Αντιδρά χωρίς ίχνος συναισθήματος, σαν ψυχρός εκτελεστής – Είναι γοητευτικός μόνο εξωτερικά – Βάζει τις ανάγκες του πάνω από των άλλων, ακόμα και αν τους πληγώσει Η Drama queen Η βασίλισσα του δράματος είναι ένας όρος που στην ουσία υποβιβάζει την οιστριονική διαταραχή προσωπικότητας (τον υστερικό δηλ). Για να καταλάβεις λοιπόν αν κάποιος στο περιβάλλον σου πάσχει από αυτή ψάξε για κάποια από τα παρακάτω χαρακτηριστικά:



– Δραματοποιεί όλα τα γεγονότα – Ενδιαφέρεται πέραν του δέοντος για την εμφάνισή του – Ψάχνει διαρκώς για νέες καταστάσεις αλλά τίποτα δεν τον ικανοποιεί – Νιώθει άβολα αν δεν είναι το κέντρο της προσοχής – Νιώθει διαρκώς την ανάγκη να διασκεδάζει τους άλλους – Έχει τη φήμη του υπερευαίσθητου – Επηρεάζεται πολύ από τους άλλους newsbeast loading…

