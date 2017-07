Ιούλιος 5th, 2017 by Σταματίνα

Σφοδρή επίθεση κατά της Κίνας για τις αυξανόμενες εμπορικές της σχέσεις με τη Βόρεια Κορέα, εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον απόηχο της νέας πυραυλικής δοκιμής της Πιονγιάνγκ που ανέβασε ακόμη περισσότερο το θερμόμετρο της έντασης στην ευρύτερη περιοχή. Σε μια ακόμη ένδειξη της ψύχρανσης των σχέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου ο πρόεδρος των ΗΠΑ υποστήριξε ότι απέτυχαν οι προσπάθειες συνεργασίας με την Κίνα για την αντιμετώπιση της βορειοκορεατικής απειλής.



«Το εμπόριο μεταξύ Κίνας και Βόρειας Κορέας αυξήθηκε σχεδόν κατά 40% το πρώτο τρίμηνέο του τους. Πάει η συνεργασία της Κίνας μαζί μας – αλλά έπρεπε να το προσπαθήσουμε!», έγραψε στο λογαριασμό του στο Twitter. Ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει εδώ και καιρό την Κίνα -τον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της Βόρειας Κορέας- να ασκήσει πιέσεις στην Πιονγιάνγκ να σταματήσει το πυρηνικό και το πυραυλικό της πρόγραμμα και μετά τη χθεσινή εκτόξευση διηπειρωτικού πυραύλου εξέφρασε -μέσω Twitter πάντα- την ελπίδα να κάνει επιτέλους το Πεκίνο κάποια «μεγάλη κίνηση». Σύμφωνα με ειδικούς ο πύραυλος που εκτόξευσε χθες η Βόρεια Κορέα έχει ικανό βεληνεκές για να πλήξει την Αλάσκα. Η εκτόξευση έγινε λίγες μέρες μετά την πρώτη συνάντηση του Τραμπ με τον Νοτιοκορεάτη πρόεδρο Μουν Τζάε-ιν και παραμονές της συνόδου κορυφής των είκοσι πλουσιότερων οικονομιών του πλανήτη στο Αμβούργο της Γερμανίας. Ο Τραμπ ανήρτησε το tweet του κατά της Κίνας ενώ ετοιμαζόταν να αναχωρήσει για την Ευρώπη για τη σύνοδο της G20, όπου θα έχει μια διμερή συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν.



Πρώτη στάση του θα είναι η Πολωνία για μια σύντομη επίσκεψη που θα περιλαμβάνει και μια «βαρυσήμαντη», όπως έχει προαναγγελθεί, ομιλία στην πλατεία Κρασίνσκι, κοντά στο σημείο της Εξέγερσης της Βαρσοβίας κατά της ναζιστικής κατοχής. Επίσης θα συναντηθεί με την ηγεσία της Πολωνίας και της Κροατίας και θα παραχωρήσει κοινή συνέντευξη Τύπο με τον Πολωνό πρόεδρο Αντρέι Ντούντα. Όμως η επίσκεψή του επισκιάζεται από την τελευταία πυραυλική δοκιμή της Πιονγιάνγκ κατά παράβαση των διεθνών συνθηκών, κίνηση που αφήνει ελάχιστα περιθώρια αξιοπρεπούς αντίδρασης στη Δύση, σύμφωνα με αναλυτές. iefimerida loading…

