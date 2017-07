Ιούλιος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Γιάννης Μπουρούσης αποτελεί παρελθόν από τον Παναθηναικό όπως ανακοίνωσε επίσημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» ευχαρίστησαν τον διεθνή σέντερ, ενώ δήλωση έκανε και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Ο ίδιος ο Μπουρούσης τόνισε: «Έχοντας κάνει πράξη την υπόσχεση μου, νιώθω την ανάγκη πλέον να αναζητήσω νέες προκλήσεις στην καριέρα μου».



Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ: «Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Superfoods ανακοινώνει τη λύση της συνεργασίας της με τον Γιάννη Μπουρούση. Η οικογένεια του Παναθηναϊκού ευχαριστεί τον Γιάννη για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται καλή συνέχεια στην καριέρα του. Δήλωση Δημήτρη Γιαννακόπουλου: «Πέρυσι το καλοκαίρι μια διαχρονική φιλία μετουσιώθηκε σε επαγγελματική συνεργασία. Η απόφαση που πήραμε με τον Γιάννη Μπουρούση, όσο δύσκολη κι αν φαινόταν τότε σε κάποιους, μας δικαίωσε και τους δύο από το τελικό αποτέλεσμα, για το οποίο, μάλιστα, ήμασταν σίγουροι από την πρώτη στιγμή! Η συμβολή του Γιάννη στην κατάκτηση του νταμπλ ήταν τεράστια. Τον ευχαριστώ προσωπικά για όσα πρόσφερε στην ομάδα και του εύχομαι από καρδιάς κάθε επιτυχία στη συνέχεια της καριέρας του, καθώς έχει να προσφέρει πολλά ακόμη στο μπάσκετ». Δήλωση Γιάννη Μπουρούση: «Η απόφαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να με φέρει στον Παναθηναϊκό και η εμπιστοσύνη που μου έδειξε στη διάρκεια όλης της χρονιάς, ήταν μεγάλη Τιμή για μένα. Θεωρώ ότι με την κατάκτηση του νταμπλ, τον δικαίωσα και για την επιλογή και για την στήριξή του. Όταν δώσαμε τα χέρια, πέρυσι, τού υποσχέθηκα ότι θα κάνω τα πάντα ώστε ο Παναθηναϊκός να επιστρέψει στην κορυφή. Έχοντας κάνει πράξη την υπόσχεση μου, νιώθω την ανάγκη πλέον να αναζητήσω νέες προκλήσεις στην καριέρα μου. Ευχαριστώ την οικογένεια Γιαννακόπουλου και προσωπικά τον Δημήτρη για την Τιμή που μου έκανε, όπως φυσικά και όλη την ομάδα για όσα ζήσαμε σε μια δύσκολη χρονιά. Θέλω, επίσης, να ευχαριστήσω τον κόσμο του Παναθηναϊκού για το χειροκρότημά του και παράλληλα να του ζητήσω να συνεχίσει να στηρίζει την ομάδα που του έχει προσφέρει τόσες χαρές». Λίγη ώρα αργότερα ανακοινώθηκε και η επιστροφή του Ίαν Βουγιούκα στους «πράσινους»:

Αναλυτικά η ανακοίνωση: Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Superfoods ανακοινώνει την απόκτηση του Ίαν Βουγιούκα για τα δύο επόμενα χρόνια (1+1). O Βουγιούκας γεννήθηκε στις 31 Μαΐου 1985 στο Λονδίνο, έχει ύψος 2,11 μ. και αγωνίζεται στη θέση του σέντερ. Έκανε τα πρώτα του μπασκετικά βήματα στον Άρη Γλυφάδας, πριν «μετακομίσει» στον Κρόνο Αγ.Δημητρίου και στη συνέχεια στον Ηλυσιακό. Στα 18 του χρόνια έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του στο NCAA στο κολλέγιο του Σεντ Λιούις, όπου και εντυπωσίασε με τις δυνατότητές του. Τη σεζόν 2005-2006 είχε μ.ό. 13,9 πόντους, 7,4 ριμπάουντ, 1,9 τάπες και 1,7 ασίστ σε 29 αγώνες, ενώ τη σεζόν 2006-2007 είχε μ.ό. 12,4 πόντους, 7,4 ριμπάουντ, 1,7 τάπες και 1,5 ασίστ σε 33 αγώνες. Μετά την αποφοίτησή του από το Σεντ Λιούις το καλοκαίρι του 2007 υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με την ομάδα του Ολυμπιακού. Τη σεζόν 2007-2008 αγωνίστηκε στον ΑΓΟΡ με τον οποίο ήταν εξαιρετικός έχοντας 11,2 πόντους και 6 ριμπάουντ κατά μ.ο. ανά ματς. Την επόμενη χρονιά έπαιξε στον Ολυμπιακό, ενώ τη σεζόν 2009-2010 αγωνίστηκε στον Πανελλήνιο, πριν πάρει μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Φόρεσε την πράσινη φανέλα για δυο χρόνια (2010-2012), κατακτώντας την Ευρωλίγκα και το Πρωτάθλημα Ελλάδος το 2011 και το Κύπελλο Ελλάδος το 2012. Την επόμενη διετία αγωνίστηκε στη Ρωσία για λογαριασμό της Ούνικς Καζάν. Τη σεζόν 2014-15 βρέθηκε στη Γαλατασαράι για δύο μήνες και στη συνέχεια έπαιξε στη γερμανική Ουλμ. Τον Σεπτέμβριο του 2015 υπέγραψε στη Ζαλγκίρις Κάουνας με την οποία αναδείχτηκε πρωταθλητής Λιθουανίας το 2016. Την περσινή αγωνιστική περίοδο επέστρεψε στη Ρωσία για λογαριασμό της Λοκομοτίβ Κουμπάν, πραγματοποιώντας εξαιρετική σεζόν έχοντας Eurocup 8.4 πόντους, 4.7 ριμπάουντ και 1.4 ασίστ ανά παιχνίδι, ενώ στη VTB «έγραψε» 10.2 πόντους, 4.2 ριμπάουντ και 19.05 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο. Ο Ίαν Βουγιούκας ήταν από πολύ μικρός μέλος των Εθνικών Ομάδων κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων του 2005, στην Αργεντινή, το χάλκινο μετάλλιο στο Μουντομπάσκετ Εφήβων του 2003 στη Θεσσαλονίκη καθώς και το ασημένιο μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του 2009, στην Πεσκάρα με την Εθνική Ανδρών». δολ

