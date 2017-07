Ιούλιος 5th, 2017 by Σταματίνα

Δεν διαθέτει την έγκρισή του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) το προϊόν «DiaRemedium», που πωλείται από το διαδίκτυο ως «κινέζικα έμπλαστρα κατά του διαβήτη», σύμφωνα με την ανακοίνωση του Οργανισμού.



Ο ΕΟΦ αναφέρει ότι πρόκειται για αγνώστου προέλευσης προϊόν, αμφιβόλου ποιότητας και αποτελεσματικότητας και δυνητικά επικίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία. Υπογραμμίζει ότι η αγορά φαρμάκων από μη εγκεκριμένες και αναξιόπιστες πηγές, όπως το διαδίκτυο, μπορεί να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία των ασθενών.



