Ιούλιος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση εκτέλεσης του έργου καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που

ξεκίνησε τον Απρίλιο και διήρκησε μέχρι το τέλος του Ιουνίου, αντιμετωπίζοντας τις επιπτώσεις των σημαντικών βροχοπτώσεων της περιόδου αυτής. Η ακολουθούμενη μέθοδος της προνυμφοκτονίας περιλαμβάνει δράσεις δειγματοληψιών προνυμφών στις καταγεγραμμένες εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, και ψεκαστικές παρεμβάσεις με ήπια σκευάσματα στα νερά, με στόχο τις προνύμφες των κουνουπιών πριν αυτές μεταμορφωθούν σε ακμαία έντομα και πετάξουν.

Στο πλαίσιο του διετούς έργου που εκτελεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχουν καταγραφεί περισσότερες από 2.500 σημαντικές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες, όπως ρέματα, κανάλια, παραλίμνιες και παραποτάμιες κατακλυζόμενες εκτάσεις κ.α., στο περιαστικό και φυσικό σύστημα περίπου 400 οικισμών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα με κουνούπια, καθώς και σε περισσότερα από 4.000 φρεάτια στις πόλεις και στα χωριά της Περιφέρειας. Στην πρώτη φάση οι εργασίες επικεντρώθηκαν σε 240 οικισμούς, σε αυτούς που εμφανίζονται οι περισσότερες και μεγαλύτερες σε έκταση εστίες. Στις περιοχές αυτές οι έλεγχοι και οι εφαρμογές πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα και ήδη ο αριθμός των κύκλών εφαρμογών έχει φτάσει τους εννιά. Στο έργο συμμετέχουν περισσότεροι από δέκα επιστήμονες και τεχνικοί, με στόλο οχημάτων που παρακολουθείται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω δορυφόρου σε πραγματικό χρόνο, και εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Σε συνάντηση της Επιστημονικής Επιτροπής που έχει συσταθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για την παρακολούθηση του έργου, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Σταύρος Γιαννακίδης και τα μέλη της επιτροπής εξέτασαν μαζί με τα στελέχη του εξειδικευμένου στο αντικείμενο αναδόχου Οικοανάπτυξη Α.Ε. την πορεία των εργασιών, εντόπισαν τα προβλήματα και σχεδίασαν την επόμενη φάση του έργου, που κύριο στόχο έχει την προστασία της υγείας των ανθρώπων από μετάδοση ασθενειών μέσω των κουνουπιών. Τα τελευταία χρόνια στις περισσότερες περιφέρειες της Ελλάδας έχουν εμφανιστεί κρούσματα ασθενειών, όπως ελονοσία και εγκεφαλίτιδες από ιό του Δυτικού Νείλου και για τον λόγο αυτόν επιβάλλεται η συστηματική εντομολογική και επιδημιολογική επιτήρηση. Για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οι εργασίες προγραμματίζεται να επεκταθούν στο σύνολο των οικισμών όπου εμφανίζονται έστω και περιορισμένα προβλήματα και θα εστιαστούν στην αντιμετώπιση των ειδών των κουνουπιών που ενέχονται στην μετάδοση ασθενειών. Με την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου, σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Σταύρος Γιαννακίδης υπογράμμισε: «Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, σε στενή συνεργασία με τους Δήμους και τους προέδρους των οικισμών, πραγματοποιεί όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον έλεγχο των κουνουπιών στους δημόσιους χώρους. Στον περιορισμό των κουνουπιών όμως θα πρέπει να συμβάλλουν όλοι οι πολίτες, με την συνετή χρήση νερού και την αποτροπή σχηματισμού εστιών στις ιδιοκτησίες τους. Αλόγιστο πότισμα, παρατημένα δοχεία, ανοικτά φρεάτια, εναποθέσεις λυμάτων, νεροκρατήματα κάθε είδους κλπ. μπορούν να οδηγήσουν σε αναπαραγωγή κουνουπιών που θα ενοχλήσουν μια ολόκληρη γειτονιά».

