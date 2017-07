Ιούλιος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τὴν Δευτέρα 10 Ἰουλίου 2017, συμπληρώνονται τρία χρόνια ἀπὸτὴν ἐκδημία τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Γρεβενῶν κυροῦ Σεργίου.

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Γρεβενῶν τελεῖ τὸ πρωί του Σαββάτου 8Ἰουλίου 2017, στόν Ἱερό Μητροπολιτικὸ Ναὸ τῆς Εὐαγγελιστρίας Γρεβενῶν τὸ τριετές μνημόσυνο ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῆς ψυχῆς αὐτοῦ. Μετὰ τὸ πέρας τοῦ μνημοσύνου θὰ τελεσθεῖ τρισάγιο στὸν τάφο του. ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούλιος 5th, 2017 at 13:14 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.