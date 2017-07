Ιούλιος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για τις θέσεις- προτάσεις του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν.Γρεβενών, μίλησε την Τετάρτη στον Star-fm ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κώστας Παλάσκας. Ο πρώην Πρόεδρος της κοινότητας Φιλιππαίων και Αντιδήμαρχος Γρεβενών, μίλησε και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση:

«Δηλώνω την παρουσία μου σε οποιαδήποτε πρόκληση» , ενώ για τις προσωπικές του φιλοδοξίες θα τοποθετηθεί στο εγγύς μέλλον.

Ακούστε όλη την συνέντευξη: http://www.star-fm.gr/wp-content/uploads/2017/07/star-fm.gr-palaskas-5-7-17-ll.mp3 Αρχείο mp3

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούλιος 5th, 2017 at 10:21 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.