Ιούλιος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αναγκαία χαρακτηρίζει τη συνέχιση του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας του προσωπικού, με δήλωση του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, τονίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει: «Οριστική τακτοποίηση του υφιστάμενου προσωπικού μέσα από κοινά συμφωνημένο θεσμικό πλαίσιο». Με αφορμή την Πανελλαδική 24ωρη απεργία που έχουν προκηρύξει οι εργαζόμενοι στο Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» για αύριο Πέμπτη 6 Ιουλίου, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης εξέφρασε την συμπαράστασή του στους εργαζόμενους.

«Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η συνέχιση της παροχής των πολύτιμων υπηρεσιών του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και καθολική εφαρμογή σε όλους τους ανθρώπους που χρειάζονται κατ’ οίκον βοήθεια και ιατροκοινωνική φροντίδα», σημειώνει ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και προσθέτει: «Παρά τις δεσμεύσεις που έχουμε λάβει από τους συναρμόδιους υπουργούς το Πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι εξακολουθεί να υλοποιείται μέσω συνεχόμενων παρατάσεων. Μαζί με τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα διαμορφώνουμε ένα κοινό μέτωπο για τη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων τους. Δεν μπορεί η κεντρική διοίκηση να μετατοπίζει τις ευθύνες της στους Δήμους. Το πρόγραμμα Βοήθεια στο σπίτι, το οποίο ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιτελεί σημαντικό κοινωνικό έργο. Οφείλουμε να το προστατεύσουμε». Στη συνέχεια ο Γ. Πατούλης τονίζει ότι η ΚΕΔΕ εμμένει στην σταθερή θέση της πως είναι απαραίτητη η ομαλή συνέχιση του προγράμματος αλλά και η διασφάλιση των θέσεων εργασίας όλων των εργαζόμενων. Να σημειωθεί ότι η λειτουργία του προγράμματος με τις χρηματοδοτήσεις που έχουν εγκριθεί έχει διασφαλιστεί μέχρι το τέλος του 2017. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι ανέρχονται περίπου στις 80.000. Οι δομές που λειτουργούν είναι 979 και οι εργαζόμενοι σε αυτές ανέρχεται περίπου στις 3.500. aftodioikisi

