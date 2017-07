Ιούλιος 5th, 2017 by Σταματίνα

Μια μεγάλη ανατροπή στην αγορά του αυτοκινήτου φέρνει το υπουργείο Μεταφορών. Πλέον θα είναι υποχρεωτική η αναγραφή των χιλιομέτρων στην άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Το υπουργείο Μεταφορών επιχειρεί να βάλει ουσιαστικά τέλος στο γύρισμα των χιλιομέτρων στα εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με σχετική εγκύκλιο.



Ειδικότερα στην σχετική εγκύκλιο αναγράφεται χαρακτηριστικά πως είναι υποχρεωτική η αναγραφή της ένδειξης χιλιομέτρων στην Άδεια Κυκλοφορίας των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Η ένδειξη χιλιομέτρων θα λαμβάνεται από το πιστοποιητικό ταξινόμησης που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές. Μάλιστα έχει δημιουργηθεί στο Μηχανογραφικό Σύστημα έκδοσης αδειών κυκλοφορίας αυτοκίνητων οχημάτων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών νέος ειδικός κωδικός. Με την εν λόγω εγκύκλιο εκτιμάται ότι θα περιοριστεί το φαινόμενο του γυρίσματος των χιλιομέτρων. Μετά την απόφαση για υποχρεωτική αναγραφή των διανυθέντων χιλιομέτρων στις άδειες των εισαγόμενων μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ο Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτοκινήτων Ελλάδος (ΣΕΕΑΕ), αντέδρασε με την εξής ανακοίνωση: «H υποχρεωτική αναγραφή των χιλιομέτρων στην άδεια κυκλοφορίας ενός εισαγόμενου αυτοκινήτου, όπως αυτά προκύπτουν από το πιστοποιητικό ταξινόμησης που εκδίδεται από τις τελωνειακές αρχές, περιορίζει κατά μεγάλο ποσοστό το φαινόμενο και εναρμονίζεται στο πλαίσιο των προτάσεων που είχαμε κάνει στον τότε Υπουργό Μεταφορών κο Μιχάλη Παπαδόπουλο, σε συνάντηση της Διοίκησης του ΣΕΕΑΕ μαζί του στις 10/11/14. Η τωρινή ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών πολύ σωστά υιοθετεί επιτέλους ένα πάγιο αίτημα του κλάδου, αλλά ξέχασε να συμπεριλάβει στο κάδρο και τα εγχώρια μεταχειρισμένα που επίσης είναι ένα πάγιο αίτημα μας και στην συνάντηση που έγινε στις 10/11/14 στο Υπουργείο Μεταφορών το είχαμε προτείνει και αυτό. Δυστυχώς όπως παρακολουθούμε, εδώ και πολλά χρόνια, στόχος είναι μόνο το εισαγόμενο μεταχειρισμένο που διαχρονικά αντιμετωπίζεται εχθρικά από τους γνωστούς επιχειρηματικούς και δημοσιογραφικούς κύκλους, ενώ σημειωτέον μετακινείται ελεύθερα σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και όχι μόνο.



Αντίθετα στο απυρόβλητο μένει το εγχώριο μεταχειρισμένο που διακινείται κυρίως από τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και του οποίου οι τιμές ειδικά τα τελευταία χρόνια έχουν απογειωθεί στο διάστημα (που να μην υπήρχε και ο ανταγωνισμός από τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα). Συμπερασματικά, για να θέσουμε τα πράγματα στη σωστή τους βάση: Πολύ σωστό σαν πρώτο βήμα αυτό που κάνει η πολιτεία, για την πάταξη του φαινομένου των γυρισμένων χιλιομέτρων, αλλά στο κάδρο πρέπει να μπουν και να ελέγχονται όλα τα μεταχειρισμένα εισαγόμενα και εγχώρια αυτοκίνητα». newsbeast loading…

