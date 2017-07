Ιούλιος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Από την Ε.Π.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ανακοινώνεται ότι από 1 Ιουλίου 2017 αρχίζει η περίοδος των μετεγγραφών, αποδεσμεύσεων και υποσχετικών ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών. Συγκεκριμένα: Δανεισμός ( Υποσχετκή ): 01.07 έως 31.08.2017 και 01.01 έως 31.01.2018 Αποδέσμευση : 01.07 έως 31.08.2017 Μετεγγραφές : 01.07 έως 31.10.2017 και από 01 έως 31.01.2018 Επανεγγραφές: 01.09 έως 31.10.2017 και από 01 έως 28.02.2018 Πρώτες Εγγραφές : 01.07.2017 έως 30.04.2018 Οι εκπρόσωποι των σωματείων της Ένωσης μπορούν να παραλαμβάνουν από τα γραφεία της τα έντυπα των αιτήσεων μεταβολών ποδοσφαιριστών για τη νέα αγωνιστική περίοδο .

