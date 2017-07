Ιούλιος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών πραγματοποίησε μία ακόμη δράση της Καλοκαιρινής Εκστρατείας του δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών, που συντονίζει η Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδας με θέμα : «Τα αστέρια σημεία στον ουρανό».



Ένα θέμα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για μικρούς και μεγάλους. Με τη βοήθεια της εμψυχώτριας Ευαγγελίας Κοτλίδα, δόθηκε στα παιδιά η ευκαιρία να γνωρίσουν τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Συζητήσαμε μαζί τους για τα αστέρια, τον ήλιο, τη σελήνη, τους κομήτες ,τα πεφταστέρια κ.α.π. Μιλήσαμε για μια φανταστική σφαίρα, η οποία περιβάλλει τον πλανήτη Γη, πάνω στην οποία απεικονίζονται τα αστέρια.



Αμέσως μετά, αφού διαβάσαμε το παραμύθι του Oliver Jeffers «Πώς να πιάσεις ένα αστέρι», ζητήσαμε από τα παιδιά να ζωγραφίσουν τα ίδια κάτι σχετικό, με το θέμα που αναλύθηκε. Η ανταπόκριση ήταν μεγάλη και μέσα απ’ αυτήν την δραστηριότητα μπόρεσαν αρχικά να λυθούν οι ερωτήσεις κι οι απορίες τους, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα καίριες κι επιτυχημένες , και να κρατηθεί αμείωτο το ενδιαφέρον τους ως το τέλος.

Στο τέλος της δράσης, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το αυτοσχέδιο μίνι πλανητάριο, το οποίο μας βοήθησε να εισέλθουμε πραγματικά κι όχι εικονικά στον κόσμο του ηλιακού μας συστήματος με τη βοήθεια ενός φακού.

This entry was posted on Τετάρτη, Ιούλιος 5th, 2017 at 18:07 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.