Ιούλιος 5th, 2017 by Σταματίνα

Εκτός του ότι χαρίζουν απίθανη γεύση σε κάθε σαλάτα ή ψητό, τα κόκκινα κρεμμύδια, αποδεικνύονται ισχυρό όπλο ενάντια στον καρκίνο.



Τουλάχιστον αυτό υποστηρίζει μια έρευνα που μας ήρθε φρέσκια από το Πανεπιστήμιο του Guelph, στο Oντάριο, του Καναδά. Όπως εξηγούν, τα κρεμμύδια (και συγκεκριμένα τα κόκκινα) περιέχουν μεγάλη ποσότητα κουερσετίνης (ή κερκετίνης) – ένα φλαβονοειδές με ισχυρή αντικαρκινική δράση.

Μαζί με την ανθοκυανίνη, τη χρωστική που δίνει στα κόκκινα κρεμμύδια (αλλά και σε πολλά ακόμα φρούτα και λαχανικά όπως μούρα, μωβ σταφύλια, μελιτζάνα), το σκούρο τους χρώμα. Αυτές οι δύο ουσίες συνεργάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε η δεύτερη να αυξάνει την ικανότητα της πρώτης (της κουερσετίνης) να καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα. Στο πλαίσιο της έρευνας, οι επιστήμονες, έφεραν κύτταρα αδενοκαρκινώματος του παχέος εντέρου (δηλαδή κύτταρα που έχουν προσβληθεί από καρκίνο του παχέος εντέρου) σε άμεση επαφή με την κουερσετίνη από πέντε διαφορετικούς τύπους κρεμμυδιών.



«Βρήκαμε ότι τα κρεμμύδια είναι άξιοι πολεμιστές ενάντια στα καρκινικά κύτταρα αφού ενεργοποιούν τις δικλείδες που τα κάνουν να πεθαίνουν» δηλώνει ένας από τους φοιτητές που συμμετείχαν στην έρευνα. «Για την ακρίβεια, δημιουργούν ένα αφιλόξενο, δυσμενές περιβάλλον για τα καρκινικά κύτταρα, διαταράσσοντας την μεταξύ τους επικοινωνία και άρα εμποδίζοντας την ανάπτυξη τους« εξηγεί. «Τα πειράματα έδειξαν επίσης ότι τα κρεμμύδια μπορούν να προκαλέσουν την ίδια αντίδραση στα κύτταρα του καρκίνου του μαστού και του παχέος εντέρου» (αυτό για την επόμενη φορά που θα κάποιος θα σας παραπονεθεί ότι έχετε βάλει πολύ κρεμμύδια στη σαλάτα ή μέσα στα μπιφτέκια!). bovary loading…

