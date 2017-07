Ιούλιος 5th, 2017 by Σταματίνα

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ελπίζει η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του Αμερικανού ομόλογού του Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή να βοηθήσει στην εγκαθίδρυση ενός αποτελεσματικού διαλόγου μεταξύ τους.



Ένας τέτοιος διάλογος είναι απαραίτητος μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Μόσχας ώστε να βοηθήσει στην επίλυση των συγκρούσεων σε όλο τον κόσμο, επεσήμανε το Κρεμλίνο. «Προσδοκία μας είναι η εγκαθίοδρυση ενός διαλόγου εργασίας, ο οποίος είναι πιθανό να είναι ζωτικής σημασίας για όλο τον κόσμο σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητα στην επίλυση των κρίσιμων συγκρούσεων και ζητημάτων που αυξάνονται μέρα με την ημέρα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών στο περιθώριο της συνόδου της G20 στο Αμβούργο έχει στόχο να εξετάσει αν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο και κατά πόσο οι δύο χώρες είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν τη διεθνή τρομοκρατία από κοινού στη Συρία.



Ο Πεσκόφ επεσήμανε ότι ο Πούτιν θα εκμεταλλευτεί την πρώτη του πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με τον Τραμπ για να εξηγήσει τη στάση της Μόσχας στις συγκρούσεις στη Συρία και την Ουκρανία. Ωστόσο ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου εξήγησε ότι, καθώς η συνάντηση θα είναι σύντομη «επειδή θα πραγματοποιηθεί στο περιθώριο της συνόδου«, ο Πούτιν ίσως να μην έχει αρκετό χρόνο για να αναλύσει πλήρως τις αιτίες της σύγκρουσης στην Ουκρανία. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

