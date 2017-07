Ιούλιος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο ανακοίνωσε την Κυριακή μια αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 50%, στα 97.351 μπολίβαρ (37 δολάρια βάσει της επίσημης ισοτιμίας, ή 32 ευρώ), την τρίτη κατά σειρά από την αρχή του 2017. Ο αρχηγός του Κράτους, αντιμέτωπος με τις σχεδόν καθημερινές διαδηλώσεις της αντιπολίτευσης από τις αρχές του Απριλίου, ανακοίνωσε επίσης ότι αυξάνεται η αξία των κουπονιών τροφίμων που συνοδεύουν τον κατώτερο μισθό για να φθάσει τα 153.000 μπολίβαρ (περίπου 58 δολάρια, ή 51 ευρώ).

Ο κατώτατος μισθός είχε ήδη αυξηθεί κατά 50% την 8η Φεβρουαρίου και κατά 60% την 30ή Απριλίου. Όμως οι αυξήσεις αυτές δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τον πληθωρισμό, που ενδέχεται να φθάσει το 720% φέτος, κατά εκτιμήσεις του ΔΝΤ. Σύμφωνα με έναν οικονομολόγο, τον Ασντρούμπαλ Ολιβέρος, η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού δεν αποκλείεται να αυξήσει ακόμη περισσότερο τον πληθωρισμό, μειώνοντας την αγοραστική δύναμη των πολιτών της Βενεζουέλας χωρίς να κάνει τίποτε για να μειωθεί η ανεργία στη χώρα. ΑΠΕ-ΜΠΕ

