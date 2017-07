Ιούλιος 4th, 2017 by Σταματίνα

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό στο Κραν-Μοντανά της Ελβετίας, με την Τουρκία να παραμένει αμετακίνητη στη θέση της να διατηρηθεί το υφιστάμενο σύστημα εγγυήσεων.



Ενδεικτική της ενόχλησης που έχει προκαλέσει η στάση αυτή ήταν η σημερινή δήλωση του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών Νίκου Κοτζιά, ο οποίος φτάνοντας στον χώρο που πραγματοποιείται η διάσκεψη δήλωσε στους δημοσιογράφους: «Κάποια στιγμή θα σας διηγηθώ τι έγινε χθες και τι ομολόγησαν, μέσα από επίπονη συζήτηση, οι Τούρκοι για τις προθέσεις τους». Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει ο ΣΚΑΪ, στις συζητήσεις που έλαβαν χώρα το βράδυ της Δευτέρας για τα ζητήματα των εγγυήσεων και της ασφάλειας ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου είπε στον Έλληνα ομόλογό του ότι η Τουρκία επιθυμεί τη διατήρηση των επεμβατικών δικαιωμάτων στην Κύπρο, τα οποία δεν αποκλείεται να χρησιμοποιήσει στο μέλλον.



Τέλος, και όσον αφορά στις διαπραγματεύσεις, η τουρκική πλευρά έχει καταθέσει πρόταση για δυνατότητα αναθεώρησης της Συνθήκης των Εγγυήσεων μετά από τρεις εκλογικούς κύκλους, δηλαδή μετά από 15 χρόνια, και επιθυμεί μόνιμη παρουσία στρατιωτικής δύναμης στο νησί. Δήλωση υπουργού Εξωτερικών, Ν. Κοτζιά, κατά την άφιξή του στον χώρο της Διεθνούς Διάσκεψης για το Κυπριακό (Crans-Montana, 4 Ιουλίου 2017) Δημοσιογράφος: Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας. Τι έχετε να μας πείτε για τη χθεσινή ημέρα των συνομιλιών; Νίκος Κοτζιάς: Κάποια στιγμή θα σας διηγηθώ τι έγινε χθες και τι ομολόγησαν, μέσα από επίπονη συζήτηση, οι Τούρκοι για τις προθέσεις τους. iefimerida loading…

