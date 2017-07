Ιούλιος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τροχαίο ατύχημα συνέβη το πρωί της Τρίτης (4-7) στο 167ο χιλ. Ηγουμενίτσας – Θεσσαλονίκης της Εγνατίας Οδού, λίγα χιλιόμετρα έξω από τα Γρεβενά.

Σύμφωνα με το star-fm.gr, όλα ξεκίνησαν λίγο πριν τον κόμβο του Ταξιάρχη Γρεβενών, όταν μία νταλίκα σταμάτησε στην Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), με αποτέλεσμα να προσκρούσει πάνω της ένα όχημα (ταχυμεταφορικής εταιρίας) που κινούνταν από τα Γρεβενά για την πόλη της Κοζάνης.

Από την σύγκρουση, προκλήθηκαν υλικές ζημιές, ενώ για προληπτικούς λόγους, ο οδηγός της ταχυμεταφορικής οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο Γρεβενών και λίγη ώρα αργότερα πήρε εξιτήριο.

Ερευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος πραγματοποιεί το τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Γρεβενών, που έφτασε άμεσα στο συμβάν.

