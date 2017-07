Ιούλιος 4th, 2017 by Σταματίνα

Συνταγή από τον Έκτορα Μποτρίνι. Υλικά 500 γρ. πατάτες 120 γρ. τυρί φέτα τριμμένη 3 κ.σ. άνηθο ψιλοκομμένο 4 κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα 1 κ.σ. χυμό λεμονιού Λίγο ελαιόλαδο 1 αυγό χτυπημένο Αλάτι Πιπέρι Αλεύρι για το πανάρισμα

Οδηγίες Βράζουμε καλά τις πατάτες, τις σουρώνουμε και τις λιώνουμε. Τις βάζουμε σε ένα μπολ και προσθέτουμε τη φέτα, το άνηθο, τα κρεμμυδάκια, το αυγό και το χυμό λεμονιού και ανακατεύουμε καλά. Αλατοπιπερώνουμε όσο χρειάζεται και κρατάμε το μείγμα στο ψυγείο ώστε να πλάθεται. Βγάζουμε από το ψυγείο και πλάθουμε σε μπαλάκια. Τα πιέζουμε ελαφρώς και τα περνάμε από το αλεύρι. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι και τηγανίζουμε τις πολπέτες μέχρι να πάρουν ένα χρυσό χρώμα και από τις δύο πλευρές. Αφήνουμε να στραγγίξουν σε απορροφητικό χαρτί και σερβίρουμε. botrini loading…

