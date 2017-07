Ιούλιος 4th, 2017 by Σταματίνα

Ο Κορινθιακός -και όχι μόνο- έχει γεμίσει μέδουσες, δυσκολεύοντας τις βουτιές των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.



Η παρουσία των μεδουσών δεν μαρτυρά ότι η θάλασσα είναι βρώμικη, ωστόσο, η τυχόν επαφή μαζί της είναι άκρως ενοχλητική, αφού προκαλεί κνησμό, πόνο κάψιμο που ενδέχεται να είναι έντονος και ερυθρότητα δέρματος (που είναι και τα πιο συνηθισμένα), αλλά και ναυτία, κεφαλαλγία, ταχυκαρδία, εμετό, δύσπνοια, διάρροια και πτώση της πίεσης, σε περιπτώσεις ατόμων που είναι αλλεργικά. Το καλύτερο που έχει να κάνει κανείς στην περίπτωση που τον τσιμπήσει μέδουσα είναι να ξεπλύνει την περιοχή με θαλασσινό νερό και να τοποθετήσει στο σημείο κομπρέσες με κρύο νερό. Στη συνέχεια πρέπει να εφαρμόσει στην περιοχή μια κορτιζονούχο κρέμα, η οποία θα ανακουφίσει από το τσούξιμο και τη φαγούρα και θα περιορίσει την τοπική φλεγμονώδη αντίδραση. Εναλλακτικά, για την αντιμετώπιση του τσουξίματος και της φαγούρας μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κομπρέσες με ξίδι και νερό.



Ακόμη, τα αντισταμινικά χάπια μπορεί να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. Σε κάθε περίπτωση, καλό είναι να επισκεφτείτε γιατρό, ειδικά αν τα συμπτώματα είναι έντονα και δεν υποχωρούν, καθώς υπάρχει περίπτωση να χρειαστείτε ένεση κορτιζόνης. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφεύγεται να ξεπλένεται η περιοχή με γλυκό νερό και η επαφή με βρώμικα χέρια. iefimerida loading…

This entry was posted on Τρίτη, Ιούλιος 4th, 2017 at 13:29 and is filed under ΆΝΤΡΑΣ, ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.