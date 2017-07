Ιούλιος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πίσω από ψηλά τείχη, ηλεκτρικούς φράχτες και βαριές πόρτες βρίσκεται το Rand Refinery, ένα από τα μεγαλύτερα χυτήρια χρυσού παγκοσμίως. Εδώ, λίγο έξω από τα σύνορα του Γιοχάνεσμπουργκ, του οικονομικού κέντρου της Νότιας Αφρικής παράγεται εδώ και 50 χρόνια το πιο δημοφιλές συλλεκτικό αλλά και επενδυτικό νόμισμα των Γερμανών, το λεγόμενο Κρούγκεραντ. Μέχρι σήμερα έχουν πουληθεί 60 εκατομμύρια νομίσματα.

«Η Γερμανία είναι η χώρα στην οποία εξάγουμε τα περισσότερα νομίσματα» λέει ο Ρίτσαρντ Κόλοκοτ, διευθυντής μάρκετινγκ στην Rand Refinery. Πέρσι πουλήθηκε περίπου το 30% της παραγωγής, περίπου 1,2 εκατομμύρια νομίσματα, στη Γερμανία. Ακολουθούν η Ελβετία, η Αυστρία και οι ΗΠΑ. Στις 3 Ιουλίου του 1967 κόπηκε το πρώτο νόμισμα Κρούγκεραντ, βάρους μιας ουγκιάς (31,1 γραμμάρια). Αυτή τη στιγμή ένα τέτοιο νόμισμα στη γερμανική αγορά έχει αξία περίπου 1.136€. Σχεδόν 20€ παραπάνω απ’ ό,τι μια αντίστοιχη μπάρα χρυσού. Στη μπροστινή πλευρά του νομίσματος απεικονίζεται μια αντιλόπη ενώ την πίσω πλευρά κοσμεί η εικόνα του πρώην προέδρου της Ν. Αφρικής Πωλ Κρούγκερ, από τον οποίο το νόμισμα πήρε και την ονομασία του. Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας Ο χρυσός μεταφέρεται με ελικόπτερα από τα ορυχεία της Ν. Αφρικής στο χυτήριο. Ο τρόπος αυτός θεωρείται πιο ασφαλής αφού οι μεταφορές με αυτοκίνητα συχνά πέφτουν θύματα κλοπής. Επιπλέον όλοι οι εργαζόμενοι στο χυτήριο περνούν κάθε μέρα μετά τη βάρδια τους από ανιχνευτή μετάλλου αλλά και από ακτίνες Χ. Προφανώς υπάρχουν κι άλλα μέτρα ασφαλείας, η εταιρεία όμως δεν θέλει να αποκαλύψει λεπτομέρειες. Η λήψη φωτογραφιών απαγορεύεται αυστηρά. Τα ακατέργαστα νομίσματα μεταφέρονται και πάλι με ελικόπτερο στο νομισματοκοπείο της Ν. Αφρικής, 40 χλμ. βόρεια του χυτηρίου. Το νόμισμα Κρούγκεραντ είναι και κανονικό μέσο πληρωμών στη Ν. Αφρική. Τον Σεπτέμβριο του 1980 η Νότια Αφρική εισήγαγε και τρία μικρότερα νομίσματα με μισή ουγγιά, 1/4 και 1/10 της ουγκιάς χρυσό. Γιατί όμως ο χρυσός είναι τόσο δημοφιλής στη Γερμανία παραμένει γρίφος ακόμη και για τους ειδικούς. «Υπάρχει ιστορικά μια δυσπιστία απέναντι στα χαρτονομίσματα», εκτιμά ο διευθυντής μάρκετινγκ της Rand Refinery. Η οικονομική και ευρωπαϊκή κρίση μάλλον ενέτειναν αυτή τη δυσπιστία.

Oπως τονίζει και ο Κόλοκοτ: «Τον χρυσό μπορείς να το αγγίξεις. Είναι ανεξάρτητος από κεντρικές τράπεζες και υπολογιστές». DW, iefimerida

