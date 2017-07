Ιούλιος 4th, 2017 by Σταματίνα

Υπέρ της σύστασης ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου τάχθηκε η Αγκελα Μέρκελ παρουσιάζοντας το προεκλογικό της πρόγραμμα ενόψει των ομοσπονδιακών εκλογών της 24ης Σεπτεμβρίου. Οπως είπε η Γερμανίδα καγκελάριος ένα τέτοιο Ευρωπαϊκό Ταμείο, βάση του οποίο θα μπορούσε να είναι ο ESM, θα μπορούσε να διαδραματίσει μεγαλύτερο ίσως και τον μοναδικό ρόλο απέναντι σε μελλοντικά προβλήματα χωρών της Ευρωζώνης.



Στην εισαγωγή των προτάσεων για την ευρωπαϊκή τους πολιτική, τα κόμματα της χριστιανικής ένωσης διαπιστώνουν ότι «τις τελευταίες δεκαετίες ορισμένες χώρες απώλεσαν τη διεθνή τους ανταγωνιστικότητα», με συνέπεια να διογκώνεται όλο και περισσότερο το χρέος τους. Σε αυτά τα συμφραζόμενα τα δύο κόμματα προτίθενται να συμβάλουν «με αλληλεγγύη στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, κυρίως στην απομείωση της υψηλής νεανικής ανεργίας, διότι θέλουμε την επιτυχία ολόκληρης της ΕΕ. Αυτή μπορεί να επιτευχθεί όταν τηρούνται από κοινού συμπεφωνημένοι κανόνες όπως το Σύμφωνο Σταθερότητας». Στόχος είναι μεν η διαρκής σταθεροποίηση της Ευρωζώνης, εντούτοις CDU/CSU «συνεχίζουν να απορρίπτουν την κοινοτικοποίηση του χρέους. Μαζί με τη νέα γαλλική κυβέρνηση είμαστε διατεθειμένοι να αναπτύξουμε σταδιακά περαιτέρω την Ευρωζώνη, για παράδειγμα με τη δημιουργία ίδιου Νομισματικού Ταμείου». Όπως διευκρίνισε κατά την παρουσίαση των εν λόγω προτάσεων η Α. Μέρκελ, βάση γι΄ αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ο νυν ευρωπαϊκός μηχανισμός στήριξης ESM και όπως είπε: Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει στο να διαδραματίσει ένα τέτοιο Ταμείο απέναντι σε μελλοντικά προβλήματα χωρών της Ευρωζώνης «μεγαλύτερο ρόλο, ενδεχομένως και τον μοναδικό. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, μέχρι στιγμής δεν έχουν συζητηθεί λεπτομέρειες, ενώ εν τέλει κάτι τέτοιο θα εξαρτηθεί από «σαφή, σκληρά κριτήρια». Στο κοινό γαλλογερμανικό υπουργικό συμβούλιο στις 13 Ιουλίου πάντως δεν θα παρουσιαστούν ακόμη σχέδια για την επιδιωκόμενη μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης. Η ένωση των χριστιανικών κομμάτων υποστηρίζει επίσης την πρόταση για μια «Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση» και για ένα «Ευρωπαϊκό Αμυντικό Ταμείο». Όπως σημειώνεται «είμαστε εκ πεποιθήσεως μέλη του ΝΑΤΟ και εργαζόμαστε για την επιτυχία του. Η ΕΕ όμως πρέπει να εξοπλιστεί αυτόνομα, αν θέλει να υφίσταται μόνιμα». Die Welt: Στροφή 180 μοιρών της Άγκελα Μέρκελ Σχολιάζοντας τις προτάσεις της χριστιανικής ένωσης για τη σύσταση ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου η σημερινή Welt κάνει λόγο για την επόμενη μεγάλη στροφή της καγκελαρίου Μέρκελ. «Ουσιαστικά πρόκειται για στροφή 180 μοιρών. Διότι μέχρι πρότινος υπήρχε πάντα η εξής φόρμουλα: χωρίς τη συμμετοχή του ΔΝΤ καμία κυβέρνηση υπό την ηγεσία της δεν θα συμμετέχει σε προγράμματα βοήθειας χωρών της Ευρωζώνης. Το Ταμείο θεωρείται η μεταρρυθμιστική μηχανή στις χώρες της κρίσης και προπύργιο έναντι των οικονομικών επιθυμιών των Νοτιοευρωπαίων. Αυτό αλλάζει τώρα», σημειώνει η Welt, προσθέτοντας ότι για πρώτη φορά η καγκελάριος παραδέχεται ότι σε μελλοντικά προγράμματα το ΔΝΤ θα παίζει ελάχιστο ή και καθόλου ρόλο. Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα πρόκειται για έκπληξη, διότι «σε αντίθεση με τον υπ. Οικονομικών Σόιμπλε, η καγκελάριος Μέρκελ χαρακτήριζε από την απαρχή της ευρωκρίσης την εμπλοκή του ΔΝΤ απαραίτητη προϋπόθεση όλων των προγραμμάτων διάσωσης.



Για πολλά χρόνια και ο υπ. Οικονομικών ήταν ικανοποιημένος που συμμετείχε το ΔΝΤ. Αφενός μπορούσε (σσ. ο Σόιμπλε), για παράδειγμα, να επιβάλει με αυτό τον τρόπο αναγκαίες σκληρές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα. Αφετέρου παρεμπόδιζε το να αποσπώνται υπερβολικά εύκολα από τη Μέρκελ υποσχέσεις στις κρίσιμες συνόδους των ευρωπαίων ηγετών. Και οι δυο ωφελήθηκαν. Η κατάσταση στην Ελλάδα άλλαξε όμως προφανώς αυτή την εκτίμηση. Μέχρι στιγμής το Ταμείο δεν συμμετέχει πραγματικά στο τρίτο πρόγραμμα βοήθειας για την Ελλάδα». DW loading…

This entry was posted on Τρίτη, Ιούλιος 4th, 2017 at 18:03 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.