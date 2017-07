Ιούλιος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σε υπουργεία ΔΕΚΟ και υπηρεσίες του Δημοσίου αναμένεται να γίνουν 816 προσλήψεις με διαδικασίες εξπρές έως μέσα στον Ιούλιο. Πρόκειται για 295 μόνιμες θέσεις και 521 θέσεις εποχικών υπαλλήλων. Οι ειδικότητες: Οδηγοί

Τεχνίτες

Χειριστές μηχανημάτων

Φύλακες

Καθαριστές

Διοικητικοί

Εφοριακοί Οι θέσεις Υπουργείο Οικονομικών: 46

Υπουργείο Ναυτιλίας: 63

Υπουργείο Δικαιοσύνης: 186

ΔΕΗ: 104

ΕΒΖ: 183

Δήμοι: 132

Μουσείο Ακρόπολης: 40

Περιφέρεια: 18

Σχολή Υπαξιωματικών: 24

Κινηματογραφική εταιρεία Αθηνών: 20 Τα κριτήρια για την πρόσληψη είναι: Ο χρόνος ανεργίας

Πολυτεκνία ή τέκνο πολυτεκνικής οικογένειας

Τριτεκνία

Τέκνο μονογονεϊκής οικογένειας

Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών

Χρόνος εμπειρίας iefimerida

This entry was posted on Τρίτη, Ιούλιος 4th, 2017 at 09:42 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.