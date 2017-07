Ιούλιος 4th, 2017 by Σταματίνα

Προς μεγάλη σας απογοήτευση, διαπιστώσατε ότι το παιδί είναι κακότροπο και φέρεται αρκετά συχνά με αγένεια σε τρίτους. Αναρωτηθήκατε ποτέ μήπως κάποια λάθη που έχουν γίνει άθελά σας στο κομμάτι της ανατροφής ευθύνονται για το συγκεκριμένο γεγονός;



Το πρώτο που πρέπει να αναρωτηθείτε είναι μήπως, μέσα από τη δική σας συμπεριφορά, δίνετε λάθος πρότυπο. Μήπως δηλαδή το παιδί έχει βρεθεί κατ’επανάληψη μπροστά σε αγενείς συμπεριφορές σας απέναντι σε τρίτους και σας αντιγράφει; Από εκεί και πέρα, μπορεί απλά να είναι ένας αδόκιμος τρόπος να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, κάτι που όλα τα παιδάκια απολαμβάνουν. Αν όντως ισχύει κάτι τέτοιο, σίγουρα πρέπει να γίνει μια συζήτηση στην οποία θα του εξηγήσετε ότι είναι λάθος αυτό που κάνει. Ένα παιδί που έχει συνηθίσει να του γίνονται όλα τα χατίρια, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, είναι σίγουρο ότι θα απαιτήσει ακόμα και με αγένεια από τον εκάστοτε περίγυρό του να συμβαίνει πάντοτε το ίδιο. Είναι τόσο κακομαθημένο και εγωκεντρικό, που δε δέχεται καμία άρνηση!



Κάλλιστα μπορεί το παιδί να φέρεται με αγένεια διότι δεν έχει διδαχθεί από το σπίτι του πως, όταν δεν έχουμε καλή διάθεση, δεν ξεσπάμε αδιακρίτως. Συν ότι ενδέχεται να μην του έχετε δείξει ορθολογικούς και δημιουργικούς τρόπους εκτόνωσης όταν δεν είναι καλά. Η αγένεια στη συμπεριφορά του παιδιού μπορεί επίσης να οφείλεται στο γεγονός ότι νιώθει γενικά παραμελημένο ή δεν εισπράττει την αγάπη και το νοιάξιμό σας στο βαθμό που τα χρειάζεται. newsbeast loading…

