Ιούλιος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μεγάλη πτώση στις βάσεις των σχολών Οικονομίας και Πληροφορικής, αλλά και στις πολυτεχνικές σχολές, μεγάλη άνοδο στα παιδαγωγικά τμήματα, καθώς επίσης και οριακή αύξηση στις ιατρικές και τις νομικές σχολές, «δείχνουν» τα στατιστικά στοιχεία των βαθμολογιών των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων, που έδωσε σήμερα, Δευτέρα, στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας. Παράλληλα, το γεγονός ότι η μεγαλύτερη συχνότητα βαθμολογιών, σε όλα σχεδόν τα μαθήματα, είναι κάτω του 10, αναδεικνύει τα ποσοστά κάτω της βάσης -ειδικά στην Ιστορία γενικής Παιδείας (90,3%) και τα Μαθηματικά προσανατολισμού σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής (83,45%)- σε πρωταγωνιστές. Αναλυτικά, οι χαμηλές επιδόσεις των υποψηφίων της ομάδας προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής σε Μαθηματικά και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), αναμένεται να οδηγήσουν σε «εντυπωσιακή πτώση» των βάσεων των σχολών του 5ου πεδίου, σύμφωνα με τον εκπαιδευτικό και αναλυτή, Γιώργο Χατζητέγα. «Η πτώση των βάσεων στο 5ο πεδίο θα είναι εντυπωσιακή» είπε ο κ. Χατζητέγας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «καθώς και στα δύο μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ήταν εξαιρετικά χαμηλές οι επιδόσεις των υποψηφίων». Όντως, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου, το 83,46% των υποψηφίων του συγκεκριμένου προσανατολισμού, έγραψαν κάτω από τη βάση στα Μαθηματικά, ενώ στις ΑΟΘ μόλις το 11,6% των υποψηφίων έγραψε από 18 έως 20, τη στιγμή που πέρυσι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 32,34%. «Η πτώση θα είναι μεγάλη στα κεντρικά τμήματα, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη» πρόσθεσε ο κ. Χατζητέγας, «ενώ στα περιφερειακά οικονομικά τμήματα οι βάσεις αναμένεται να είναι χαμηλότερες των 10.000 μορίων». Στα πολυτεχνικά τμήματα, επίσης, αναμένεται πτώση, η οποία θα είναι σύμφωνα με την ανάλυση του κ. Χατζητέγα, μεγαλύτερη των 500 μορίων, ακόμα και στις σχολές των μεγάλων αστικών κέντρων. «Στα περιζήτητα τμήματα του Πολυτεχνείου θα υποχωρήσουν εμφανώς οι βάσεις. Η πτώση επιβεβαιώνεται από τις χαμηλές επιδόσεις των υποψηφίων στα Μαθηματικά προσανατολισμού, καθώς οι επιδόσεις από 18 έως 20 ήταν εμφανώς χαμηλότερη σε σχέση με πέρυσι» τόνισε.

Πράγματι, φέτος, το 4,39% των υποψηφίων της ομάδας προσανατολισμού Θετικών Σπουδών αρίστευσε (βαθμοί 18-20), ενώ πέρυσι το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 6,6%. Επιπλέον, στην πτώση των βάσεων του 2ου πεδίου, των Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, συνηγορεί και το γεγονός ότι ήταν πολύ λιγότεροι οι άριστοι σε Φυσική και Χημεία: Το 25,56% των υποψηφίων είχε επίδοση 18-20 (27,88% πέρυσι) στη Φυσική και αντίστοιχα, στη Χημεία, το 23,92% (35,34% πέρυσι). Όσον αφορά το τέταρτο πεδίο, των Επιστημών της Εκπαίδευσης, ο υπερδιπλασιασμός του αριθμού των υποψηφίων που έχει επιλέξει το συγκεκριμένο πεδίο, θα οδηγήσει σε μεγάλη άνοδο των βάσεων στις παιδαγωγικές σχολές. «Δεν είναι τόσο οι βαθμολογίες, όσο η αυξημένη ζήτηση στις σχολές αυτές, που θα οδηγήσει σε άνοδο των βάσεων» τόνισε ο κ. Χατζητέγας, εκτιμώντας παράλληλα, ότι σε όλα τα περιφερειακά παιδαγωγικά τμήματα θα σημειωθεί αύξηση άνω των 1.000 μορίων. Εξάλλου, στις ιατρικές σχολές αναμένονται αυξήσεις στις βάσεις. «Στις περιζήτητες ιατρικές σχολές, με βεβαιότητα οι βάσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη θα είναι πάνω από τα 19.000 μόρια, ενώ η βάση στην τελευταία ιατρική σχολή, της Αλεξανδρούπολης, θα είναι λίγο πιο πάνω από τα 18.700 μόρια» εκτίμησε ο κ. Χατζητέγας, ο οποίος πρόσθεσε ότι γενικά στις ιατρικές σχολές, θα παρατηρηθεί «οριακή αύξηση των βάσεων, ολίγων δεκάδων μονάδων, η οποία υπαγορεύεται και από τη σημαντική μείωση του αριθμού εισακτέων» σε αυτές. Τέλος, οι επιδόσεις των υποψηφίων της ομάδας προσανατολισμού των Ανθρωπιστικών Σπουδών, φέτος, ήταν ελαφρώς καλύτερες στα Αρχαία και τα Λατινικά, ενώ κινήθηκαν στα ίδια περίπου επίπεδα με πέρυσι στην Ιστορία και τη Νεοελληνική Γλώσσα. «Η αύξηση του αριθμού των υποψηφίων στο πεδίο Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών, θα δρομολογήσει οριακές αυξήσεις ολίγων δεκάδων μορίων στις περιζήτητες νομικές σχολές και στις σχολές Ψυχολογίας», υπογράμμισε ο κ. Χατζητέγας. Κατά βάση…κάτω της βάσης Μεγάλος πρωταγωνιστής των στατιστικών στοιχείων των βαθμολογιών των φετινών υποψηφίων ήταν τα μεγάλα ποσοστά που σημειώθηκαν κάτω της βάσης στα περισσότερα μαθήματα, κάτι που προβληματίζει, καθώς κατά γενική ομολογία, τα θέματα σε γενικές γραμμές ήταν διαβαθμισμένα. Στα περισσότερα μαθήματα, η μεγαλύτερη συχνότητα βαθμολογίας βρίσκεται μεταξύ 0 και 10, ενώ στην Ιστορία γενικής Παιδείας και τα Μαθηματικά προσανατολισμού (σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής) τα ποσοστά κάτω της βάσης είναι αποκαρδιωτικά: Το 90,3% των υποψηφίων έγραψε κάτω από τη βάση στην Ιστορία και το 83,45% στα Μαθηματικά. Μάλιστα, σε απόλυτους αριθμούς, αξίζει να δώσει κανείς προσοχή στο ότι, από τους συνολικά 4.393 που εξετάστηκαν στην Ιστορία πανελλαδικά, μόλις οι 438 πέρασαν τη βάση στην Ιστορία. Αντίστοιχα, από τους 20.425 που εξετάστηκαν στα Μαθηματικά σε όλη την επικράτεια, μόλις 158 πήραν βαθμολογία άνω του 10. Τα Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής είχαν επίσης υψηλό ποσοστό κάτω της βάσης, της τάξης του 68,8%, ενώ τα Μαθηματικά προσανατολισμού (θετικών σπουδών), 56,26%. Μεγάλο ποσοστό βαθμολογίας από 0 έως 10 είχαν οι υποψήφιοι και στην Ιστορία προσανατολισμού (44,14%) και τη Βιολογία γενικής Παιδείας: (51,26%). Αναλυτικά, τα ποσοστά κάτω της βάσης ανά μάθημα και ομάδα προσανατολισμού: Γενικής Παιδείας Νεοελληνική Γλώσσα: 13,58%

Ιστορία: 90,3%

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής: 68,8%

Βιολογία: 51,26%

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Αρχαία Ελληνικά: 40,89%

Λατινικά: 32,13%

Ιστορία: 44,14% Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Βιολογία: 31,66%

Μαθηματικά προσανατολισμού: 56,26%

Φυσική: 27,91%

Χημεία: 24,78% Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής Μαθηματικά: 83,45%

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμμ. Περιβάλλον: 36,41%

ΑΟΘ: 36,09% Οι «άριστοι» σε ποσοστά Παρά τα μεγάλα ποσοστά κάτω της βάσης, δεν έλειψαν οι αριστούχοι. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στα Λατινικά, τη Φυσική και τη Χημεία προσανατολισμού (ανθρωπιστικών και θετικών σπουδών αντίστοιχα). Ειδικότερα, βαθμολογία από 18 έως 20 πέτυχε το 25,56% των υποψηφίων στη Φυσική, το 23,92% στη Χημεία και το 20,25 στα Λατινικά.

Πιο αναλυτικά, οι «άριστοι», με βαθμό 18-20, ανά μάθημα και ομάδα προσανατολισμού, έχουν ως εξής: Γενικής Παιδείας Νεοελληνική Γλώσσα: 1,25%

Ιστορία: 1,32%

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής: 3,96%

Βιολογία: 11,78% Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών Αρχαία Ελληνικά: 2,71%

Λατινικά: 20,25%

Ιστορία: 12,34% Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών Βιολογία: 19,48%

Μαθηματικά προσανατολισμού: 4,39%

Φυσική: 25,56%

Χημεία: 23,92% Ομάδα Προσανατολισμού Οικονομίας και Πληροφορικής Μαθηματικά: 0,46%

Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμμ. Περιβάλλον: 14,17%

ΑΟΘ: 11,6% iefimerida

This entry was posted on Τρίτη, Ιούλιος 4th, 2017 at 08:53 and is filed under ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.