Ιούλιος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο επιχειρηματίας, πρώην μεγαλομέτοχος του Ομίλου Ασπίς Παύλος Ψωμιάδης, απεβίωσε σήμερα το πρωί στις φυλακές Κορυδαλλού, σε ηλικία 78 ετών από καρδιακή ανακοπή. Είχε καταδικαστεί για την υπόθεση «Ασπίς» σε κάθειρξη 22 ετών, ενώ είχε κατηγορηθεί για εξαπάτηση 37.000 Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι είχαν καταβάλει συνολικά 248,3 εκατ. ευρώ σε ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ήταν κρατούμενος από τον Δεκέμβριο του 2010.

Η ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης Το υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε το θάνατο του κρατούμενου στις φυλακές Κορυδαλλού, επιχειρηματία Παύλου Ψωμιαδή. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης, ο κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού Παύλος Ψωμιάδης, γεννηθείς το 1939, «βρέθηκε σήμερα το πρωί νεκρός και μεταφέρθηκε, συνοδεία ιατρού, στο νοσοκομείο κρατουμένων όπου έγινε προσπάθεια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης, χωρίς αποτέλεσμα». Εκρατείτο μόνος του σε ατομικό κελί και ελάμβανε φαρμακευτική (καρδιολογική) αγωγή αναφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης και προσθέτει ότι «τις τελευταίες ημέρες δεν παρουσίασε κάποιο πρόβλημα υγείας, ούτε ζήτησε οποιαδήποτε ιατρική συνδρομή, ή μεταφορά σε νοσοκομείο». Τέλος, αναφέρει το υπουργείο Δικαιοσύνης ότι «ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές (Εισαγγελία, Αστυνομία, Ιατροδικαστική υπηρεσία) και ακολουθείται η νόμιμη διαδικασία διερεύνησης του θανάτου». ΑΠΕ-ΜΠΕ

