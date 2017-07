Ιούλιος 4th, 2017 by Σταματίνα

Ο πατέρας της Σάφι Ρούσος της οκτάχρονης που έχασε τη ζωή της στην τρομοκρατική επίθεση στο Μάντσεστερ αποκαλύπτει στο BBC τα πρώτα λόγια της τραγικής μητέρας της όταν ξύπνησε από το τεχνητό κώμα που βρισκόταν.



Η μητέρα της Σάφι, η Λίζα Ρούσου, βρισκόταν υπό τεχνητό κώμα από τους γιατρούς επί πολλές ημέρες. Όταν επανήλθε, ήξερε πως η κόρη της είχε σκοτωθεί. Ρώτησε το σύζυγό της: «Η Σάφι πέθανε, έτσι;» Ο ίδιος κούνησε καταφατικά το κεφάλι «και αυτό ήταν, αυτό ήταν όλο που ειπώθηκε». Η Λίζα Ρούσου βρίσκεται ακόμη σε διαδικασία ανάρρωσης μετά από πολλές χειρουργικές επεμβάσεις και όπως είπε ο σύζυγός της κατάστασή της βελτιώνεται πολύ ταχύτερα από όσο ανέμεναν οι γιατροί. Ο Ανδρέας Ρούσος ανέφερε επίσης ότι στην οικογένειά του ο ένας στηρίζει τον άλλο. «Λίγο γελάμε, λίγο αστειευόμαστε, λίγο κλαίμε και αγκαλιαζόμαστε και έτσι περνάμε τη μέρα», είπε χαρακτηριστικά. Η αγωνιώδης αναζήτηση έξω από το Μάντσεστερ Αρένα Περιγράφοντας τη σκηνή έξω από το Μάντσεστερ Αρένα όταν πήγε να παραλάβει την κόρη του, τη γυναίκα του και τη μεγαλύτερη αδερφή της Σάφι, την 26χρονη Άσλι Μπρόμγουϊτς, ο κ. Ρούσου είπε ότι είδε την Άσλι να δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Η γυναίκα του και η κόρη του αγνοούνταν. «Ήταν εκεί η αστυνομία. Ήταν ένα χάος. Πανικοβάλλεσαι και ανησυχείς. Δεν ξέρεις τι συμβαίνει». Με τη βοήθεια ενός φίλου έλαβε επιβεβαίωση από τοπικό νοσοκομείο ότι είχε διακομιστεί εκεί η σύζυγός του, αλλά η Σάφι εξακολουθούσε να αγνοείται. Τελικά ενημερώθηκε από έναν αστυνομικό πως η κόρη του είχε σκοτωθεί: «Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω. Απλώς καθόμουν εκεί και τον κοιτούσα. Είναι ο χειρότερος εφιάλτης. Δεν ήξερα τι να πω, δεν ήξερα τι να σκεφτώ». Ενα εκπληκτικό νεαρό κορίτσι Ως ένα «εκπληκτικό νεαρό κορίτσι» χαρακτήρισε την 8χρονη κόρη του, το νεαρότερο θύμα της τρομοκρατικής επίθεσης στο Μάντσεστερ Αρένα. Είπε ότι η κόρη του έκανε συνέχεια αστεία και ήταν ένας τεράστιος χαρακτήρας. Όπως πρόσθεσε, «ήταν πολύ απλά τα πάντα που μπορούσε κανείς να ευχηθεί να είναι ένα κορίτσι. Της άρεσε να χορεύει, η μουσική, η γυμναστική. Εάν ήθελε κάτι, θα το έκανε. Της άρεσε η διασημότητα. Ξέρω ότι θα άρεσε στη Σάφι να κυκλοφορούν φωτογραφίες της και να μιλούν για εκείνη στην τηλεόραση».



Συνάντηση με την Αριάνα Γκράντε Ο ίδιος συναντήθηκε με την Αριάνα Γκράντε πριν από τη δεύτερη συναυλία της στο Μάντσεστερ στη μνήμη των θυμάτων και της είπε ότι δεν πρέπει να λυπάται για ό,τι συνέβη διότι είχε κάνει την κόρη του ευτυχισμένη με τα τραγούδια της μάλιστα όπως είπε νιώθει ευγνώμων που η μικρή του κόρη πρόλαβε και παρακολούθησε όλη τη συναυλία του ινδάλματος της πριν ο βομβιστής αυτοκτονίας της κόψει το νήμα της ζωής. iefimerida loading…

This entry was posted on Τρίτη, Ιούλιος 4th, 2017 at 17:23 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.