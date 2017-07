Ιούλιος 4th, 2017 by Σταματίνα

Η διαμονή κοντά σε πολυσύχναστους και θορυβώδεις δρόμους φαίνεται να επιδρά αρνητικά στις προσπάθειες ενός ζευγαριού να κάνει παιδί, σύμφωνα με μια νέα δανική επιστημονική έρευνα, η οποία διαπίστωσε ότι αυξάνεται η πιθανότητα να χρειασθούν έξι έως 12 μήνες για τη σύλληψη του παιδιού.



Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Γιέπε Σουλτς Κρίστενσεν του Κέντρου Ερευνών της Δανικής Εταιρείας Καρκίνου στην Κοπεγχάγη, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για περιβαλλοντικά θέματα «Environment International», σύμφωνα με το «New Scientist», ανέλυσαν στοιχεία για περίπου 65.200 γυναίκες που προσπαθούσαν να κάνουν παιδί. Η μελέτη συσχέτισε τα επίπεδα θορύβου στα οποία ήταν εκτεθειμένη κάθε γυναίκα λόγω του τόπου διαμονής της, με τον χρόνο που χρειάσθηκε για να συλλάβει. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι το 80% των γυναικών που προσπαθούν ενεργά να μείνουν έγκυες, το καταφέρνουν μέσα σε ένα εξάμηνο. Όμως ο θόρυβος από την κυκλοφορία των οχημάτων προκαλεί διαταραχές του ύπνου και γενικότερο στρες, πράγμα που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αναπαραγωγική υγεία. Η νέα έρευνα διαπίστωσε ότι όσο αυξάνουν οι θόρυβοι του περιβάλλοντος, τόσο δυσκολεύει η σύλληψη. Για κάθε δέκα ντεσιμπέλ πρόσθετου θορύβου από την κίνηση των οχημάτων στους γειτονικούς δρόμους, αυξάνεται κατά 8% η πιθανότητα να χρειασθούν έξι έως 12 μήνες για τη σύλληψη του παιδιού. Όταν όμως για τη σύλληψη απαιτηθούν πάνω από 12 μήνες, τότε το πρόβλημα πρέπει να αποδοθεί σε άλλους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη γονιμότητα του ζευγαριού.



Παραμένει σαφές κατά πόσο ο θόρυβος της γειτονιάς επηρεάζει αναπαραγωγικά μόνο τη γυναίκα ή και το σύντροφό της. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει μια σχέση ανάμεσα στις διαταραχές του ύπνου (π.χ. λόγω θορύβου) και στη μειωμένη γονιμότητα της γυναίκας, καθώς και στη χειρότερη ποιότητα σπέρματος του άνδρα. Μια άλλη μελέτη έχει δείξει ότι ο θόρυβος των αεροπλάνων από κάποιο κοντινό αεροδρόμιο μπορεί να διαταράξει την ωορρηξία. Οι ερευνητές επεσήμαναν ότι το θέμα πρέπει να μελετηθεί περαιτέρω. Στο μεταξύ, αν το ζευγάρι θέλει να κάνει παιδί πιο γρήγορα, δεν φαίνεται κακή ιδέα να προσπαθήσει να δημιουργήσει συνθήκες ησυχίας και γαλήνης στο σπίτι, διαλέγοντας κρεβατοκάμαρα στο πιο ήσυχο μέρος του σπιτιού, κλείνοντας τα παράθυρα τα βράδια ή και μετακομίζοντας σε μια πιο ήσυχη γειτονιά. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

