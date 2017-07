Ιούλιος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Δημήτρης Κλωνάρας του ΠΑΟΚ και Θανάσης Τσούκας του Κεραυνού… Το Πανελλήνιο Παίδων ολοκληρώθηκε με τον ΠΑΟΚ να κατακτά τον τίτλο, και το Sport24.gr καταγράφει τους δέκα (10) παίκτες που ξεχώρισαν με την παρουσία τους στο Μεσολόγγι την προηγούμενη εβδομάδα. Ο τίτλος του Πανελληνίου Παίδων κατέληξε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος πανηγυρίζει την επιστροφή του στην κορυφή της Ελλάδας. Η ομάδα του Γιώργου Ζαφειρούδη έκανε εκπληκτικές εμφανίσεις, μετέτρεψε σε παράσταση για ένα ρόλο το ντέρμπι με τον Δούκα και απόλυτα δίκαια ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Οι παίκτες του «δικεφάλου» έδειξαν ζηλευτή ετοιμότητα (αγωνιστική και πνευματική) για τα πέντε παιχνίδια που έγιναν στο Μεσολόγγι, με τον Δημήτρη Κλωνάρα να κερδίζει τον τίτλο του MVP της διοργάνωσης. Ο 16χρονος γκαρντ/φόργουορντ δεν ήταν βέβαια ο μοναδικός που ξεχώρισε την προηγούμενη εβδομάδα, με το Sport24.gr να παρουσιάζει τους δέκα παίκτες που έκαναν αισθητή την παρουσία τους.

Η λίστα θα μπορούσε να περιλαμβάνει κι άλλους παίκτες (σ.σ.: ο Κώστας Βλάσιος του Δούκα «προδόθηκε» από τα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετώπισε τον τελευταίο μήνα), δεδομένου ότι το επίπεδο ήταν αρκετά υψηλό (μετά από χρόνια) και επιβεβαίωσε όσους περίμεναν πως τα παιχνίδια θα δώσουν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία στον κόσμο να δει την επόμενη γενιά αθλητών της χώρας. Γιώργος Ταζόπουλος (16, 1μ83, γκαρντ) – ΠΑΟΚ Ο πλεϊμέικερ του ΠΑΟΚ ήταν η μεγάλη (ευχάριστη) έκπληξη του Πανελληνίου Παίδων, αφού η εικόνα του στα πέντε παιχνίδια ήταν εντυπωσιακή. Στη Βόρεια Ελλάδα το όνομά του είναι αρκετά γνωστό στις μικρές ηλικίες, με τον 16χρονο πόιντ γκαρντ να παρουσιάζεται στο ευρύ κοινό με όσα έκανε στο Μεσολόγγι. Το γεγονός ότι μιλάμε για αριστερόχειρα είναι ένα από τα μεγάλα του «συν», πέραν της ικανότητάς του στη δημιουργία. Παρά το γεγονός πως είναι μικρός το δέμας, «καμουφλάρει» τη συγκεκριμένη αδυναμία με τα αθλητικά του προσόντα (σ.σ.: στο παιχνίδι με τον Δούκα κάρφωσε στον αιφνιδιασμό), αλλά και την οξυδέρκειά του στο παιχνίδι. Είναι πολύ καλός στην πίεση στην μπάλα, οδηγώντας τον προσωπικό του αντίπαλο σε λάθη, ενώ έχει αξιόπιστο σουτ -μετά από ντρίμπλα. Είναι «καθαρός» άσος με μεγάλη ικανότητα στο «διάβασμα» των φάσεων και τον συγχρονισμό στις πάσες. Δημήτρης Κλωνάρας (16, 1μ95, γκαρντ/φόργουορντ) – ΠΑΟΚ Ο MVP του Πανελληνίου Παίδων ξεχώρισε χάρη στη σωματική του διάπλαση και την αθλητικότητά του. Είναι πολύ δυνατός για την ηλικία του, ενώ διαχειρίζεται πολύ καλά το συγκεκριμένο πλεονέκτημά του. Με όπλο τα σωματικά του προσόντα και τα γρήγορα πόδια που διαθέτει έκανε τη διαφορά στις δύο πλευρές του παρκέ, είτε μαρκάροντας σε τέσσερις διαφορετικές θέσεις (από το «1» έως το «4») είτε παίζοντας με πλάτη. Πέραν των αθλητικών του προσόντων, διακρίθηκε για την ηρεμία στο παιχνίδι του και την ικανότητα να μετουσιώσει στο παρκέ τις εντολές του Γιώργου Ζαφειρούδη, αφού ήταν ελάχιστες οι φορές που παρασύρθηκε από την ένταση των αγώνων. Γιώργος Κωστίκας (16, 2μ03, φόργουορντ/σέντερ) – ΠΑΟΚ Ο σέντερ του «δικεφάλου» εντυπωσίασε με τον τρόπο που τελείωνε τις φάσεις κοντά στο καλάθι, ως επί το πλείστον με το δεξί χέρι. Έδειξε πως έχει αρκετά καλό ρεπερτόριο (τηρουμένων των αναλογιών και της ηλικίας του) στο λόου ποστ, όπως επίσης πως δεν σταματάει να παλεύει κοντά στο καλάθι, προκειμένου να πάρει καλύτερη θέση από τον προσωπικό του αντίπαλο. Ειδικά στο παιχνίδι με τον Δούκα, ξεχώρισε στις δύο ρακέτες. Είναι επίσης πολύ καλός ριμπάουντερ, αφού έχει καλό συγχρονισμό στο άλμα και έχει καλές τοποθετήσεις, όπως επίσης μπορεί να αμυνθεί τόσο ως «4» όσο και ως «5» χάρη στον τρόπο με τον οποίο δουλεύει τα χέρια και τα πόδια του. Φίλιππος Βακουφτσής (16, 1μ91, γκαρντ/φόργουορντ) – ΠΑΟΚ Ένας ακόμη καλογυμνασμένος και καλοπροπονημένος παίκτης του «δικεφάλου», που συνέβαλε αποφασιστικά στην κατάκτηση του τροπαίου από την ομάδα του Γιώργου Ζαφειρούδη. Η μυϊκή δύναμή του ήταν το βασικό «ατού» στη διάρκεια των αγώνων στο Μεσολόγγι, κυρίως στο πίσω μέρος του παρκέ. Έδειξε άνεση στο να μαρκάρει πολλές διαφορετικές θέσεις, βοήθησε τον ΠΑΟΚ να αλλάξει τον ρυθμό των αγώνων με τη δική του παρουσία στην άμυνα και γι αυτό πήρε μεγάλο χρόνο συμμετοχής στα παιχνίδια. Σε ό,τι αφορά στην επιθετική του προσφορά, είναι καλός σουτέρ τριών πόντων, κυρίως στατικά. Νίκος Ρογκαβόπουλος (16, 2μ03, φόργουορντ) – Δούκας Πριν από την έναρξη της διοργάνωσης στο Μεσολόγγι ήταν το μεγαλύτερο όνομα, το πιο διαφημισμένο και αυτό που θεωρείται πως έχει τη μεγαλύτερη προοπτική. Τις προηγούμενες ημέρες βέβαια έπαιξε κάτω από τα στάνταρ του, κάτι που είχε αντίκτυπο στη γενικότερη εικόνα του Δούκα. Αυτό βέβαια δεν διαγράφει το γεγονός πως πρόκειται για ένα εντυπωσιακό κορμί με μακριά χέρια και δυνατότητες να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο σε βάθος χρόνου. Τα κακά ποσοστά του (κυρίως στο περιφερειακό σουτ) ήταν κατά βάση θέμα ημέρας και όχι ικανότητας. Από εκεί και πέρα, τα αθλητικά του προσόντα δεν αμφισβητούνται, όπως επίσης και η ικανότητά του να «σκεπάσει» το καλάθι χάρη στα μακριά χέρια και το μπόι του. Άρης Σωτηρίου (16, 2μ01, φόργουορντ) – Δούκας Ο έτερος φόργουορντ του Δούκα που είναι γνωστός για το μακρύ κορμί και τα χέρια του. Στη δική του περίπτωση βέβαια τα πράγματα διαφέρουν λίγο αφού είναι πιο πλαστικές οι κινήσεις του κοντά στο καλάθι. Απειλεί κατά βάση με πρόσωπο, έχει καλή επαφή με το καλάθι από κοντινή και μεσαία απόσταση, αποφεύγοντας σε μεγάλο βαθμό το περιφερειακό σουτ. Εστιάζει περισσότερο σε όσα γίνονται μέσα από την γραμμή των 6μ75, όπου προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τα προσόντα του. Χάρη στο γεγονός πως είναι μακρύς, έχει εξελιχθεί σε ικανότατο ριμπάουντερ, ενώ κι αυτός (όπως κι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος) προστατεύει το καλάθι, αλλοιώνοντας σουτ και πάσες. – Στη φωτό (από τα αριστερά) οι Νίκος Ρογκαβόπουλος, Δημήτρης Κλωνάρας και Άρης ΣωτηρίουΖώης Καράμπελας (16, 1μ82, γκαρντ) – Δούκας Ο γκαρντ του Δούκα διακρίθηκε για την ενέργεια που έβγαζε στο παρκέ, που σε πολλές περιπτώσεις ήταν ικανή να αλλάξει το μομέντουμ και να βοηθήσει την ομάδα του να πάρει τα ηνία. Έκανε πολλές δουλειές στο γήπεδο, ώστε να βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει στη νίκη, δείχνοντας αλτρουισμό και διάθεση να κάνει τις «βρώμικες» δουλειές στο παρκέ, προκειμένου να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το αξιόπιστο περιφερειακό του σουτ ήταν ένας λόγος που τον έκανε πολύτιμο (και) στην επίθεση, όπως επίσης το γεγονός πως «βλέπει» γήπεδο και μπορεί να λειτουργήσει ως ένας ικανός δημιουργός. Δημήτρης Καραΐσκος (16, 2μ04, σέντερ) – Προμηθέας Πατρών Ο ύψους 2μ04 σέντερ επιβεβαίωσε τα καλά λόγια που τον συνοδεύουν την τελευταία διετία, δείχνοντας παράλληλα πως έχει δουλέψει αρκετά το επιθετικό του παιχνίδι. Μαζί με τον Γιώργο Κωστίκα είναι ίσως οι καλύτεροι ψηλοί στην ηλικία τους, ενώ η μεταξύ τους μονομαχία στο Μεσολόγγι είχε μεγάλο ενδιαφέρον, αφού κέρδισαν εκατέρωθεν μάχες στις δύο ρακέτες. Παίζει πολύ καλά με πρόσωπο στο καλάθι, απειλεί από μέση απόσταση και αποτελεί σημείο αναφοράς στο μπροστινό μέρος του παρκέ. Σε ό,τι αφορά στην άμυνα, χρησιμοποιεί καλά το σώμα του για να απωθήσει τον προσωπικό του αντίπαλο, ενώ συνεχίζει να δουλεύει με σκοπό να μπορέσει να αμυνθεί στην περιφέρεια. Θανάσης Τσούκας (16, 1μ88, γκαρντ) – Κεραυνός Αγ. Γεωργίου Η ανάδειξή του σε πρώτο σκόρερ του Πανελληνίου Πρωταθλήματος επιβεβαίωσε πως επρόκειτο για το «Α» και το «Ω» του Κεραυνού Αγ. Γεωργίου. Μόνος του βέβαια δεν μπορούσε να νικήσει τις υπόλοιπες (πιο ποιοτικές) ομάδες που βρέθηκαν στο Μεσολόγγι. Παρόλ’ αυτά, το πρόσημο της παρουσίας του στη διοργάνωση είναι σίγουρα θετικό. Έχει τρομερή επαφή με το καλάθι, σουτάρει με συνέπεια από μακρινή απόσταση, κυρίως μετά από ντρίμπλα. Έχοντας χτίσει την αυτοπεποίθησή του μέσα από την παρουσία του στην ομάδα, ξεχώρισε και έδειξε πως μπορεί να διεκδικήσει μία θέση στην Εθνική Παίδων αυτό το καλοκαίρι.

Ραφαήλ Λαναράς (16, 1μ96, γκαρντ) – Ίκαρος Καλλιθέας Ο Ίκαρος Καλλιθέας έκανε την έκπληξη, τερματίζοντας στη δεύτερη θέση στο Μεσολόγγι και αυτό το οφείλει σε μεγάλο βαθμό στον Ραφαήλ Λαναρά. Ήταν άλλωστε ο πιο συνεπής παίκτης της ομάδας του, καταφέρνοντας να εκμεταλλευτεί στις δύο πλευρές του παρκέ τη σωματοδομή και τα αθλητικά του προσόντα. Είναι από τους καλύτερους παίκτες στις μικρές ηλικίες στην κίνηση χωρίς την μπάλα, κάτι που τον καθιστά πολύ χρήσιμο για την ομάδα του -την ώρα που τα περισσότερα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες νιώθουν πιο άνετα με την μπάλα στα χέρια. Απειλεί το αντίπαλο καλάθι από μέση και μακρινή απόσταση, στοιχείο που υποχρεώνει την αντίπαλη άμυνα να τον έχει διαρκώς στο νου της, σε ό,τι αφορά στο επιθετικό του παιχνίδι. Επιμέλεια:sport24.gr Αλέξανδρος Τρίγκας

