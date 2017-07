Ιούλιος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ξεκίνησε η κατάθεση των αιτήσεων Μετά την απόλυτη επιτυχία του 1ου Fur Shopping Festival, μονόδρομος για τη διοίκηση του Συνδέσμου Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας» είναι η διοργάνωση του 2ου αντίστοιχου event, το οποίο ήδη έχει αρχίσει να προετοιμάζεται προκειμένου να υποδεχθεί και πάλι εκατοντάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Το Fur Shopping Festival αποτελεί έναν νέο θεσμό για τη βιομηχανία της γούνας και αφορά σε ένα εκθεσιακό γεγονός με λιανικές, αλλά και χονδρικές πωλήσεις γουνοποιητικών προϊόντων, στο οποίο ο επισκέπτης μπορεί να βρει συγκεντρωμένα, σε έναν ενιαίο χώρο, χιλιάδες εμπορεύματα κάθε μορφής και όλων των ειδών σε μεγάλη ποικιλία τιμών.

Η 2η διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου στο Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας, δίνοντας τη δυνατότητα στους εμπορικούς – και μη – επισκέπτες να κάνουν τις τελευταίες αγορές τους λίγο πριν την έναρξη της χειμερινής σεζόν. Ήδη, άλλωστε, το ενδιαφέρον Ελλήνων και ξένων γουνοποιών για συμμετοχή είναι ιδιαίτερα αυξημένο, ενώ γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες και προωθητικές δράσεις για την προβολή του, προκειμένου να προσελκυστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι επισκέπτες – αγοραστές γούνας. Στο 2ο Fur Shopping Festival θα συμμετέχουν, επίσης, επιχειρήσεις και καταστήματα, που βρίσκονται εκτός εκθεσιακού χώρου, τα οποία θα φέρουν τη σχετική σήμανση, με στόχο οι καταναλωτές να βρουν ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων και τιμών. Η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων ξεκινά από σήμερα, Δευτέρα 3 Ιουλίου, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Ιουλίου για τους υφιστάμενους Εκθέτες και την 20η Ιουλίου για τους νέους Εκθέτες. Την επιτυχία της μεγάλης αυτής γιορτής της γούνας και της Καστοριάς, εγγυώνται οι διοργανωτές φορείς που είναι ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς, «Ο Προφήτης Ηλίας» και η HELEXPO – ΔΕΘ.

