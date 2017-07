Ιούλιος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πέρα από κάθε προσδοκία κινείται η διαδικασία της οικειοθελούς αποκάλυψης «γκρίζων» εισοδημάτων. Και αυτό διότι, παρά τους υψηλούς συντελεστές πρόσθετων φόρων, ο φόβος των ποινικών κυρώσεων και -πολύ περισσότερο- τα… ραβασάκια που πήραν χιλιάδες φορολογούμενοι οδήγησαν πολλούς στα γκισέ των εφοριών. Περίπου 3,7 δισ. ευρώ μέχρι τις αρχές Ιουνίου

Μέχρι τις αρχές Ιουνίου είχαν δηλωθεί περίπου 3,7 δισ. ευρώ(!) εισοδημάτων που είχαν μείνει στο απυρόβλητο της εφορίας και αυτό το στοιχείο από μόνο του δείχνει αφενός το όργιο φοροδιαφυγής και το πάρτι που είχε στηθεί τα προηγούμενα χρόνια σε βάρος των συνεπών φορολογούμενων, κυρίως μισθωτών και συνταξιούχων, αφετέρου την αδυναμία ή απροθυμία ή ανικανότητα όσων πέρασαν από καίρια πόστα προκειμένου να επιβάλουν τον νόμο. Σε πείσμα, δε, του μύθου ότι αυτά τα «γκρίζα» εισοδήματα προέρχονται από κάποιους… μυστήριους εκατομμυριούχους, τα δεδομένα δείχνουν ότι στην πλειοψηφία τους όσοι έχουν προσέλθει οικειοθελώς στις εφορίες δηλώνουν από 100 έως 300 χιλιάδες ευρώ.

Ο… λογαριασμούς που θα σταλεί

Το ζητούμενο φυσικά είναι τι… λογαριασμός θα σταλεί σε όσους «αυτοκαρφώνονται» και τι θα μπει τελικά στα κρατικά ταμεία. Τα έως τώρα στοιχεία επιτρέπουν την αισιοδοξία ότι τα οφέλη θα είναι σημαντικά και είναι ενδεικτικό ότι από την εκκαθάριση του περίπου 80% των φακέλων, που αφορούν στα 3,7 δισ. ευρώ, έχουν βεβαιωθεί 316 εκατ. ευρώ και έχουν εισπραχθεί περίπου 200 εκατ. ευρώ. Αν αναλογιστεί κανείς ότι ο μέσος συντελεστής πρόσθετων φόρων υπολογίζεται στο 12% και απομένοντας ένα 20% των παραπάνω περιπτώσεων, εκτιμάται ότι μπορούν να εισπραχθούν ως και 400 εκατ. ευρώ, εφόσον η προσέλευση στις εφορίες συνεχιστεί. Τέλος Σεπτεμβρίου εκπνέει η παράταση

Ως εκ τούτου, το στοίχημα είναι να κρατηθεί το ενδιαφέρον για τη ρύθμιση ως το τέλος Σεπτεμβρίου, που εκπνέει η παράταση. Και εδώ προκύπτει το πρόβλημα με την αντισυνταγματικότητα των αλλεπάλληλων παρατάσεων παραγραφών, που είναι μια ακόμα πτυχή της χρόνιας ανικανότητας, αδυναμίας ή απροθυμίας των αρμοδίων στο υπουργείο Οικονομικών -και όχι μόνο- να ελέγξουν στοχευμένα, άμεσα και αποτελεσματικά, επιλέγοντας απλώς να πετάξουν την μπάλα στην εξέδρα, με γενικευμένους, «τυφλούς» και, όπως αποδεικνύεται, αναποτελεσματικούς ελέγχους. Πέρα από τα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν λίαν συντόμως από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους για το εάν και σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να παύσουν οι έλεγχοι σε παρελθούσες και παραγεγραμμένες χρήσεις (με ό,τι συνεπάγεται αυτό και για τις υποθέσεις που σχετίζονται με την οικειοθελή αποκάλυψη και τους σχετικούς συντελεστές προσαύξησης), είναι προφανές ότι ειδικά για όσους δεν έχουν ξεκινήσει έλεγχοι σε βάθος ετών το ρίσκο για τη μη αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων γίνεται πιο δελεαστικό.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΠΟΥΣ-iefimerida

This entry was posted on Τρίτη, Ιούλιος 4th, 2017 at 11:57 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.