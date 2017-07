Ιούλιος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ZΩΟΤΕΧΝΙΑΣ Εκτροφή προβάτων και αιγών και παραγωγή ποιοτικών προϊόντων μεταξύ ουρανού…… και γης ……

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΙΣ Ο7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΩΡΕΣ 11.ΟΟ ΩΣ 13.30 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΘΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΓΡΕΒΕΝΩΝ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΗΜΙΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΕΙΝΗΣ ΑΙΓΟΠΡΟΒΑΤΟΤΡΟΦΙΑΣ» ΠΡΟΣΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΤΙΜΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΙΝΑΠΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Α.Π.Θ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΔΕΣ: ΜΠΑΣΔΑΓΙΑΝΝΗ ΖΩΙΤΣΑ, ΛΕΚΤΟΡΑΣ Α.Π.Θ.

ΚΑΡΑÏΣΚΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑΣ Α.Π.Θ.

ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ: ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (πρώην ΕΑΣΓ) ΚΑΙ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

