Ιούλιος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ακούστε τον Πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν.Γρεβενών, στον Star-fm.

Ο Κώστας Παλάσκας μιλά για τις επιδιώξεις του Δ.Σ. στην διάρκεια της θητείας τους, για την αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Γρεβενών αλλά και για την… Τοπική Αυτοδιοίκηση…

Ο Πρόεδρος μιλά την Τετάρτη 5 Ιουλίου στην εκπομπή «Αντισταθείτε» , λίγο μετά τις 09:00 το πρωί.



Ακούστε την εκπομπή και μέσα από το διαδίκτυο

πατώντας εδώ.





This entry was posted on Τρίτη, Ιούλιος 4th, 2017 at 22:33 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.