Ιούλιος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το συν στην εκπαίδευση

Το φροντιστήριο Πράξη+ Θεωρία συγχαίρει όλους τους μαθητές που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις 2017 και ιδιαίτερα τα παιδιά που μας τίμησαν με την επιλογή τους.

Ευχαριστούμε τους γονείς για την άψογη συνεργασία και τους συναδέλφους μας για την πολύτιμη προσφορά τους! Τα όνειρά σας για το μέλλον, δεν τα μοιραζόμαστε απλώς,

τα κάνουμε Πράξη ΕΚΘΕΣΗ ΦΥΣΙΚΗ ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 18,8 ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 20 ΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ 17,6 ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 20 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 17,6 ΛΑΖΙΔΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ 19,4 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 17,4 ΠΕΤΡΟΛΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 18,3 ΦΩΤΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 17,2 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 17,6 ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΧΑΡΑ 17,1 ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 16,7 ΤΖΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 17,1 ΚΩΤΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 15,8 ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 17 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ 16,9 ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΝΤΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 16,7 ΨΕΥΤΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 20 ΤΖΗΚΑ ΑΛΕΞΙΑ 16,7 ΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ 19,9 ΨΕΥΤΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 16,6 ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 19,8 ΛΑΖΙΔΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ 16,5 ΝΤΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 19,8 ΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ 16,4 ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΖΗΣΙΑ 19,7 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 16,3 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 19,6 ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 16,3 ΦΩΤΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 19,5 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 16,3 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 19,4 ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 16,3 ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 19,2 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 16,2 ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΧΑΡΑ 19,1 ΚΩΤΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 16,2 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 17,4 ΠΕΤΡΟΛΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 16,2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΓΙΑ 17 ΜΠΕΛΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 16,1 ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΑΡΕΤΗ 16 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΙΧΑΗΛΑ 15,9 ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 15,9 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 19,7 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΩ 15,8 ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 19,6 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΑΓΙΑ 15,6 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΘΗ 19,5 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 15,4 ΝΤΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 19,4 ΜΗΤΣΙΑΛΟΥ ΟΛΓΑ 15 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΓΙΑ 19,4 ΔΙΑΝΝΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 15 ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΖΗΣΙΑ 19,4 ΦΩΤΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 19,4 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ 19,3 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 20 ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 18,8 ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 19,9 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ 18,6 ΛΑΖΙΔΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ 19,6 ΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ 18,6 ΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ 19,3 ΨΕΥΤΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 18,5 ΠΕΤΡΟΛΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 18,7 ΜΠΕΛΛΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 16,9 ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 18,7 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 16,8 ΚΩΤΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 18,5 ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 16,7 ΣΛΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 18,3 ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΧΑΡΑ 16,7 ΜΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 18 ΝΤΑΜΠΑΛΗΣ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ 15,2 ΠΑΠΑΤΣΑΝΗΣ ΚΡΕΩΝ 17,9 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 17,9 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 17,4 ΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ 18,2 ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΑΡΕΤΗ 16,7 ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 17,1 ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗ ΛΟΥΙΖΑ 16,1 ΜΠΑΡΜΠΑΡΟΥΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 15 ΑΜΠΑΤΖΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ 16 ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΑΡΧΑΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 17,2 ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 19,4 ΓΑΛΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 17,1 ΨΕΥΤΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 18,9 ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ ΕΥΗ 16,9 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΘΗ 18,7 ΓΟΥΣΙΟΣ 16,2 ΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ 18 ΠΛΥΚΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 15,9 ΝΤΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 17,9 ΜΗΤΣΙΑΛΟΥ ΟΛΓΑ 15,6 ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΖΗΣΙΑ 17,5 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΜΙΧΑΗΛΑ 15,3 ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 17,2 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 16,4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 15,6 ΠΙΠΕΡΓΙΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 17,1 ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΧΑΡΑ 15,5 ΜΗΤΣΙΑΛΟΥ ΟΛΓΑ 16,4 ΓΡΑΒΑΛΟ ΝΙΚΟΣ 16,1 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΟΥΣΙΟΣ 16,1 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 19 ΛΑΖΙΔΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ 18,8 ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 18,2 ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 18 ΚΩΤΤΑ ΑΝΤΩΝΙΑ 16,7 ΠΕΤΡΟΛΑΡΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 16,6 ΤΖΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 16,1 ΣΛΙΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 15,1 ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΜΑΣ ΜΗΤΣΙΑΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 19414 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 18890 ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΝΘΗ 18816 ΛΑΖΙΔΟΥ ΙΟΚΑΣΤΗ 18676 ΨΕΥΤΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 18552 ΣΟΥΛΑ ΕΛΕΝΗ 18492 ΠΑΛΑΣΚΑ ΜΑΡΙΑ 18462 ΝΤΙΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 18445 ΣΑΜΙΩΤΑΚΗ ΑΘΗΝΑ 18315 ΚΑΝΙΣΤΡΑ ΕΙΡΗΝΗ 17992 ΚΑΤΣΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 17983 ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ ΖΗΣΙΑ 17893 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 17471 ΦΩΤΙΑΔΗ ΙΩΑΝΝΑ 17165 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ ΑΣΗΜΟΥΛΑ 17034 ΠΕΤΡΟΛΑΡΡΙ ΧΡΥΣΑΝΘΗ 17427 ΑΜΑΝΑΤΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1Η ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΣΤΕΛΙΟΣ 1ΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 1Η ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΨΕΥΤΟΓΚΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 1Η ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΜΗΤΣΙΑΝΗ ΣΤΕΛΙΟΣ 1ΟΣ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ Καλή σταδιοδρομία Τα όνειρά σας για το μέλλον του παιδιού σας, δεν τα μοιραζόμαστε απλώς, τα κάνουμε Πράξη. Λαμπρακάκης Στέφανος Κυριάκου Κυριάκος Γκάνης Γρηγόρης Φαρμάκη Κατερίνα Ντούνας Κωνσταντινος ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΠΡΑΞΗ + ΘΕΩΡΙΑ Το συν στην εκπαίδευση Κ. ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗ 33 Τηλ. 2462087398 e-mail: praxi_theoria@yahoo.gr web: www.praxi-theoria.gr find us on Facebook

This entry was posted on Τρίτη, Ιούλιος 4th, 2017 at 19:35 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.