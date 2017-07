Ιούλιος 4th, 2017 by Σταματίνα

Με την θερμοκρασία να έχει πάρει την ανηφόρα τις τελευταίες μέρες, είναι λογικό να νιώθετε διαρκώς την ανάγκη να ενυδατώσετε τον οργανισμό σας. Τι συμβαίνει όμως αν ανήκετε σε εκείνους που έχουν τη συνήθεια να πίνουν νερό γεμίζοντας ξανά και ξανά πλαστικά μπουκάλια; Έρευνες προειδοποιούν για τους κινδύνους που εγκυμονεί η κίνηση αυτή καθώς το ξαναγέμισμα ενός πλαστικού μπουκαλιού με νερό μπορεί να κάνει μεγαλύτερο κακό στον οργανισμό σας απ΄ότι φαντάζεστε.



Αυτό συμβαίνει επειδή το πλαστικό μπουκάλι που γεμίζετε συνεχώς δεν προβλέπεται για «ανεφοδιασμό» κάτι που σημαίνει ότι είναι δυνατό να βγάλει χημικές ουσίες και να φιλοξενήσει επιβλαβή βακτήρια. Ειδικότερα, εκφράζονται ανησυχίες για τη δισφαινόλη Α (BPA), μία αμφιλεγόμενη ουσία που χρησιμοποιείται στην κατασκευή πλαστικών και για την οποία πιστεύεται ότι μπορεί να διαταράξουν ορισμένες ορμόνες. «Ορισμένες χημικές ουσίες που βρίσκονται σε πλαστικά μπουκάλια μπορεί να έχουν επιπτώσεις σε κάθε σύστημα του σώματός μας», προειδοποιεί η Δρ Marilyn Glenville μιλώντας στο Good Housekeeping. Όπως εξηγεί «μπορούν να επηρεάσουν την ωορρηξία και να αυξήσουν τον κίνδυνο ορμονικών προβλημάτων όπως το σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών, η ενδομητρίωση και ο καρκίνος του μαστού, μεταξύ άλλων». Αν και μέχρι στιγμής πάντως έχει επιβεβαιωθεί η ικανότητα της BPA να μεταφέρεται από το πλαστικό στην τροφή, σύμφωνα με τους ειδικούς χρειάζεται περισσότερη έρευνα για τις επιπτώσεις της στον ανθρώπινο οργανισμό. «Η επιστήμη δεν είναι ακόμα απόλυτα σαφής για τον τρόπο που η BPA μπορεί να επηρεάσει τον άνθρωπο. Η BPA μπορεί να μιμείται τις ορμόνες και να παρεμβαίνει στο ενδοκρινικό σύστημα των αδένων το οποίο απελευθερώνει τις ορμόνες στο σώμα. Αυτοί που ζητούν να απαγορευθεί υποδηλώνουν ότι μπορεί να είναι ένας από τους παράγοντες της αυξανόμενου αριθμού ανθρώπινων ασθενειών, όπως ο καρκίνος του μαστού, οι καρδιακές παθήσεις και οι γενετικές ανωμαλίες» αναφέρει το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Αγγλίας.



Εκτός από την χημική ουσία BPA εκφράζονται ανησυχίες και για τα βακτήρια. Σύμφωνα με έρευνα του Treadmill Reviews, σε εργαστηριακές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε μπουκάλια νερού που χρησιμοποιούσαν επί μία εβδομάδα αθλητές διαπιστώθηκε ότι κατά μέσο όρο ο μεγαλύτερος αριθμός βακτηρίων ξεπέρασε τις 900.000 μονάδες σχηματισμού αποικιών ανά τετραγωνικό εκατοστό. Τι σημαίνει αυτό; Ότι στο καπάκι της τουαλέτας σας υπάρχουν λιγότερα βακτήρια από τον παραπάνω αριθμό. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι το 60% των μικροβίων που εντοπίστηκαν στα μπουκάλια είναι ικανά να κάνουν τους ανθρώπους να αρρωστήσουν. Τι μπορείτε να κάνετε λοιπόν; Να μην χρησιμοποιείτε δεύτερη φορά τα μπουκάλια και μετά την πρώτη χρήση να τα ανακυκλώνετε. Μία άλλη λύση είναι να αγοράζετε από εδώ και στο εξής BPA-free πλαστικά μπουκάλια ή να επενδύσετε σε γυάλινα. iefimerida loading…

This entry was posted on Τρίτη, Ιούλιος 4th, 2017 at 21:03 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.