Ιούλιος 4th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Όλες οι τελευταίες εξελίξεις του θρίλερ που ξεκίνησε στος 30 Μαρτίου «Έχει επέλθει μια σχεδόν κανονικότητα στην επικοινωνία της οικογένειας και επικρατεί συγκρατημένη αισιοδοξία όσον αφορά στην αίσια έκβαση της απαγωγής» . Αυτό λέει με νόημα στο newsit.gr αστυνομικός που έχει γνώση των ερευνών για την απαγωγή του γνωστού κρητικού επιχειρηματία, Μιχάλη Λεμπιδάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από έναν αριθμό μηνυμάτων μέσω κινητών «φαντασμάτων» και με ειδικό κωδικό συνδέσεις, οι απαγωγείς δέχθηκαν τελικά να δώσουν ένα σημείο ζωής του απαχθέντα, οποίος κρατείται όμηρος για περισσότερες από 95 μέρες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι απαγωγείς ζήτησαν από την οικογένεια να τους γράψει σε μήνυμα μια ερώτηση της οποίας την απάντηση γνωρίζει μόνο ο Μιχ. Λεμπιδάκης. Την αμέσως επόμενη ημέρα σε νέο μήνυμα οι απαγωγείς έγραψαν την απάντηση που περίμενε η οικογένεια και μόνο ο δικός τους άνθρωπος γνώριζε. Με τον τρόπο αυτό δόθηκε έστω ένα προσωρινό τέλος στην αγωνία της οικογένειας, για την τύχη του ανθρώπου τους καθώς η απάντηση που δόθηκε πραγματικά ήταν απόδειξη ζωής για τον κ. Λεμπιδάκη. Τα… απλησίαστα ποσά και η σκληρή διαπραγμάτευση Το θέμα πλέον είναι που θα καθίσει η “μπίλια” της διαπραγμάτευσης για τα λύτρα, καθώς οι απαιτήσεις των απαγωγέων παραμένουν σε δυσθεώρητα οικονομικά ύψη, τα οποία επ’ ουδενί δεν είναι σε θέση να καλύψει η οικογένεια του απαχθέντα. Τα ποσά της διαπραγματεύσης “παίζουν” από 40 έως και 70.000.000 ευρώ, με το τελευταίο ποσό να είναι η κύρια απαίτηση των απαγωγέων. Σε αυτό το περίεργο παιχνίδι ένα είναι γεγονός και δεδομένο: Η οικονομική επιφάνεια ρευστότητας της οικογένειας Λεμπιδάκη δεν καλύπτει ούτε στο ελάχιστο τις απαιτήσεις των απαγωγέων, καθώς το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων της η οικογένεια Λεμπιδάκη το έχει τοποθετήσει σε επενδύσεις τόσο στο εξωτερικό όσο και στην Ελλάδα αλλά και σε άϋλους τίτλους. Κατά συνέπεια η ρευστότητα, όπως αναφέρουν άριστα διασταυρωμένες πληροφορίες, είναι από 8 εως και 10.000.000 ευρώ. Το ποσό δηλαδή που προτείνει η ίδια η οικογένεια στους απαγωγείς, διαβεβαιώνοντάς τους μάλιστα πως τα συγκεκριμένα ποσά είναι άμεσα στην διάθεσή τους, προκειμένου να ξαναδούν τον άνθρωπό τους να περνά το κατώφλι του σπιτιού τους.

Ρεπορτάζ: Θεοδόσης Πάνου,newsit

This entry was posted on Τρίτη, Ιούλιος 4th, 2017 at 06:41 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.