Ιούλιος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Ανοίγει ο δρόμος για την υπογραφή Συμβάσεων Μίσθωσης για την παραχώρηση του δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων και στις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου, μετά την κάλυψη ενός σημαντικού προαπαιτούμενου.



Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, υπέγραψαν την Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία εγκρίνεται η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ιονίου. Μετά την έγκριση της ΣΜΠΕ αναμένεται η ολοκλήρωση από το Ελεγκτικό Συνέδριο του προσυμβατικού ελέγχου για τη θαλάσσια περιοχή 2, βορειοδυτικά της Κέρκυρας και η υπογραφή της Σύμβασης Μίσθωσης με την κοινοπραξία Total-Edison-ΕΛ.ΠΕ.



Οι διαδικασίες επισπεύδονται πλέον και για την επόμενη Σύμβαση Μίσθωσης με την ΕΛ.ΠΕ., που έχει αναδειχθεί επιλεγείς αιτών για τη θαλάσσια περιοχή 10, στον Κυπαρισσιακό Κόλπο. iefimerida loading…

