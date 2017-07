Ιούλιος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Η καούρα, δηλαδή η αίσθηση καψίματος στο στήθος, ακριβώς πίσω από το στέρνο είναι αρκετά ενοχλητική και μπορεί να αποτελεί σύμπτωμα μιας σοβαρής κατάστασης που απαιτεί διερεύνηση. Αν και τα περιστασιακά επεισόδια δεν αποτελούν αιτία σοβαρής ανησυχίας και αντιμετωπίζονται με μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, στις περιπτώσεις που η ενόχληση αυτή προκύπτει συχνά, ξεπερνά δηλαδή τις 2 φορές την εβδομάδα και διαταράσσει την καθημερινότητα, δεν πρέπει να αφεθεί αδιάγνωστη η αιτία που την προκαλεί.



Δείτε τρεις βασικοί λόγοι που μπορεί να προκαλούν καούρα… 1. Παχυσαρκία Μελέτες έχουν καταδείξει ότι η πολυφαγία, η ταχυφαγία, η κατανάλωση τροφών υψηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά, αλλά και ανθρακούχων ποτών είναι συνήθειες που μπορούν να οδηγήσουν σε παλινδρόμηση, την αιτία της καούρας. Η κατανάλωση μεγάλων γευμάτων αυξάνει τις πιθανότητες του συμπτώματος, εξαιτίας της δημιουργίας πίεσης στην κοιλιακή χώρα, όπως συμβαίνει και στις έγκυες γυναίκες λόγω του επιπλέον βάρους τους. 2. Αδύναμος Σφιγκτήρας Περίπου το 25% των ατόμων με γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, πάθηση που αποτελεί πρόβλημα όταν τα περιστατικά καούρας είναι επίμονα και επαναλαμβανόμενα, έχουν αδύναμο κατώτερο οισοφαγικό σφιγκτήρα. Η κατάσταση αυτή παρατηρείται συχνότερα σε ηλικιωμένους και παχύσαρκους ανθρώπους.



3. Αργή πέψη Υπάρχουν άτομα με χρόνια καούρα επειδή πάσχουν από γαστροπάρεση, δηλαδή από καθυστερημένη γαστρική κένωση, κατά την οποία η τροφή παραμένει στο στομάχι για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από το κανονικό. baby loading…

