Ιούλιος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Για τους περισσότερους Ευρωπαίους που επιβιώνουν με πολύ λίγο ύπνο, η μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου μπορεί να προκαλεί ανάμικτα συναισθήματα.



Είτε τους ξύπνησε αξημέρωτα κάποιος ζωηρός μπόμπιρας, είτε καθυστέρησαν να κοιμηθούν μετά από χθεσινοβραδινή έξοδο, η έλλειψη ύπνου μπορεί να αποδειχτεί η μεγαλύτερη πρόκληση. Στη βορειότερη Ευρωπαϊκή πρωτεύουσα, το Ρέικιαβικ (Ισλανδία), ο ήλιος εξαφανίζεται μόνο για 2 ώρες και 56 λεπτά. Σύμφωνα με έρευνα, ο 1 στους 3 Ευρωπαίους κοιμάται πολύ λίγο (Απόψεις και Προσδοκίες Ευρωπαίων Καταναλωτών από τα Στρώματα 2015, η έρευνα πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Βιομηχανιών Κλινοστρωμάτων) Πίσω από το τιμόνι, αυτό μπορεί να επηρεάσει τις οδηγικές ικανότητες, προκαλώντας μειωμένη συγκέντρωση και καθυστερημένες αντιδράσεις, κάτι αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει στους οδηγούς μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Η κούραση ευθύνεται για το 1 στα 5 τροχαία ατυχήματα στην Ευρώπη (Υπνηλία στο τιμόνι) και 1 στους 5 οδηγούς παραδέχεται ότι τον έχει πάρει ο ύπνος στο τιμόνι (Υπνηλία στο τιμόνι στην Ευρώπη: έρευνα 19 χωρών, που δημοσιεύτηκε στο Journal of Sleep Research, τόμος 24, θέμα 3, 2015. Στην έρευνα συμμετείχαν 12.434 άτομα). Σε αυτοκινητόδρομους και δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, εναέριες και πλευρικές πινακίδες αναβοσβήνουν υπογραμμίζοντας τους κινδύνους, αλλά και τα αυτοκίνητα εκδίδουν προειδοποιήσεις εάν οι οδηγοί παρουσιάσουν σημάδια κόπωσης. Το Driver Alert system της Ford χρησιμοποιεί μία εμπρόσθια κάμερα για να αναγνωρίζει οδικές σημάνσεις, να ανιχνεύει ακούσια εκτροπή από την πορεία του αυτοκινήτου και εμφανίζει το σύμβολο μιας κούπας καφέ για να δείξει ότι είναι ώρα για διάλειμμα.



«Πολλές φορές οι οδηγοί πιέζονται από πολλά και διάφορα, ενώ όλοι θέλουν να φτάσουν στο σπίτι το ταχύτερο δυνατόν. Όμως μία κούπα καφέ μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματική υπενθύμιση ότι ο καλύτερος τρόπος για να φτάσεις στο σπίτι είναι με ασφάλεια και αυτό μπορεί να σημαίνει στάση για ξεκούραση ή καφέ» δήλωσε ο Andrej Loewen, στέλεχος, Ford Ευρώπης. Η Ford συνεχίζει να βελτιώνει το σύστημα το οποίο παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πριν μία δεκαετία περίπου. Και για οχήματα εξοπλισμένα με σύστημα συνδεσιμότητας SYNC 3, λέγοντας τη μαγική φράση «I need a coffee» , αυτό θα αρχίσει αμέσως την αναζήτηση κάποιου cafe. Στην Ευρώπη, η αναβαθμισμένη τεχνολογία θα διατίθεται για τα Edge, Galaxy, Mondeo, S MAX και Transit. Το νέο Fiesta θα ωφεληθεί επίσης από τις βελτιώσεις. newsbeast loading…

