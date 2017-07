Ιούλιος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Όταν σκέφτεστε γλυκά χωρίς πολλές θερμίδες ποια είναι η πρώτη λέξη που σάς έρχεται στο μυαλό; «Ακατόρθωτο»; «Πρόκληση»; Με αυτή τη συνταγή θα σάς αποδείξουμε πως μπορεί να γίνει πραγματικότητα.



Έχετε μπει σε για τα καλά σε δίαιτα και είναι κρίμα να τη χαλάσετε, ειδικά αν η προσπάθειά σας μετράει πολλές ημέρες ή εβδομάδες. Δεν θα ήταν όμως υπέροχο αν μπορούσατε να απολαύσετε ένα από τα πιο αγαπημένα γλυκά χωρίς να σκέφτεστε τις «συνέπειες» που μπορεί να έχει αυτό στο σώμα σας ή στην αυτοπεποίθηση που νιώθετε στην παραλία; Μετά από το δροσερό γλυκό- επανάσταση με τις 95 θερμίδες, είμαστε στην ευχάριστη και περήφανη θέση να σας μιλήσουμε για το πιο ελαφρύ cheesecake που έχετε φτιάξει και γευτεί ποτέ. Πρόκειται για τη light εκδοχή του συγκεκριμένου γλυκού η οποία αξίζει να υπάρχει στο ψυγείο σας και να σάς υπενθυμίζει ότι η ζωή μπορεί να είναι ελαφριά και ταυτόχρονα γλυκιά.



Με τραγανή βάση από δημητριακά (αντί για μπισκότα βουτύρου), γέμιση τυρί ρικότα και φρέσκα φρούτα, αυτό το cheesecake δίνει μόνο απόλαυση, χωρίς περιττές θερμίδες (και δε θα σας πάρει πάνω από 30 λεπτά για να το ετοιμάσετε). Τι θα χρειαστείτε: Για τη βάση: 100 γρ. σοκολάτα κουβερτούρα

50 γρ. φουντούκια

50 γρ. αμύγδαλα

100 γρ. δημητριακά πρωινού

50 γρ. βούτυρο Για την κρέμα: 500 γρ. τυρί ρικότα (ή ανθότυρο- ο,τι εσείς προτιμάτε)

250 ml κρέμα γάλακτος

5 κ.σ. ζάχαρη

8 γρ. φύλλα ζελατίνης Για το γαρνίρισμα: Φρέσκα μούρα ή φράουλες (εναλλακτικά μαρμελάδα χωρίς ζάχαρη) Εκτέλεση: Σε ένα μπλέντερ, θρυμματίζετε τα αμύγδαλα και τα φουντούκια και τα προσθέτετε στα κορν φλέικς (τα οποία έχετε ελαφρώς θρυμματίσει με τα χέρια σας). Παράλληλα, σε ένα μπεν μαρί λιώνετε σε μπεν μαρί το βούτυρο με τη σοκολάτα και το προσθέτετε στο μίγμα με τα κορν φλέικς. Ανακατεύετε. Απλώνετε το μείγμα σε μια φόρμα και σχηματίζετε τη βάση την οποία θα αφήσετε για μισή ώρα στο ψυγείο. Για την κρέμα, βάζετε τη ζελατίνη να μαλακώσει σε παγωμένο νερό και, παράλλληλα, ζεσταίνετε την κρέμα γάλακτος (όχι να βράσει). Στραγγίζετε τη ζελατίνη και την προσθέτετε στη ζεστή κρέμα γάλακτος. Ρίχνετε και τη ζάχαρη και ανακατεύετε. Τέλος, ρίχνετε το τυρί και ανακατεύετε ξανά μέχρι να προκύψει ένα ομοιογενές μίγμα. Ρίχνετε την κρέμα πάνω από τη βάση με τα δημητριακά και αφήνετε το γλυκό ψυγείο για ένα βράδυ (ή για 6 ώρες τουλάχιστον). Το σερβίρετε με φρέσκα φρούτα ή μαρμελάδα. bovary loading…

