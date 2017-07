Ιούλιος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Η ηχορύπανση στα εμπορικά κέντρα των πόλεων μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην καρδιά ενός ανθρώπου, προκαλώντας ιδίως αρρυθμία, σύμφωνα με μια νέα βρετανική έρευνα.



Οι ερευνητές της Σχολής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Νότιγχαμ Τρεντ, με επικεφαλής τη δρα Έιμαν Κάνιο, που έκαναν τη δημοσίευση στο περιοδικό «Information Fusion», σύμφωνα με την Telegraph ζήτησαν από εθελοντές να τριγυρνάνε για ψώνια επί 45 λεπτά στο κέντρο της πόλης, φορώντας ηλεκτρονικούς αισθητήρες που κατέγραφαν το ρυθμό της καρδιάς τους. Διαπιστώθηκε ότι οι εναλλαγές στους θορύβους του περιβάλλοντος είχαν ως συνέπεια τις απότομες μεταβολές στο φυσιολογικό ρυθμό της καρδιάς. «Αν αυτό επαναλαμβάνεται τακτικά, υπάρχει κίνδυνος να οδηγήσει σε καρδιαγγειακά προβλήματα», δήλωσε η Κάνιο. Η μελέτη έδειξε ότι δεν είναι ανάγκη οι θόρυβοι να είναι δυνατοί, καθώς φαίνεται να παίζει μεγαλύτερο ρόλο ότι στο εμπορικό κέντρο της πόλης υπάρχουν συνεχείς αλλαγές στους θορύβους και αυτό είναι που μπορεί να αναστατώσει την καρδιά. Οι ερευνητές ανέφεραν ότι κανείς από τους συμμετέχοντες δεν είχε καρδιολογικό πρόβλημα, αλλά στο μέλλον θα μελετήσουν κατά πόσο άνθρωποι με τέτοια προβλήματα που κατεβαίνουν για ψώνια συχνά στο εμπορικό κέντρο, αλλά και όσοι ζουν μέσα ή γύρω από αυτό, κινδυνεύουν περισσότερο.



Η νέα έρευνα έρχεται να προστεθεί σε άλλες που, τα τελευταία χρόνια, έχουν δείξει ότι το περιβάλλον της καθημερινής ζωής -όπως οι θόρυβοι και η ρύπανση- είναι δυνατό να έχει επιπτώσεις για τη σωματική και ψυχική υγεία σε βάθος χρόνου αναφέρει το δημοσίευμα του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων.

