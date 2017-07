Ιούλιος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στο πλαίσιο των οργανωτικών αναδιατάξεων της Νέας Δημοκρατίας, τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, δύο Γρεβενιώτες αναλαμβάνουν νευραλγικούς ρόλους.

Ο Στέργιος Κρικέλης αναλαμβάνει Τομεάρχης Οργανωτικού στο Νομό Κοζάνης, σύνδεσμος της Γραμματείας Οργανωτικού με τη Νομαρχιακή Οργάνωσης ΝΔ Κοζάνης, και ο δημοτικός σύμβουλος Βάιος Χρήστος αναλαμβάνει Υπεύθυνος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας για την Περιφερειακή Οργάνωση Δυτικής Μακεδονίας. Νέοι άνθρωποι αναλαμβάνουν σημαντικές θέσεις για την οργάνωση της ΝΔ στα πλαίσια της προσπάθειας του Κυριάκου Μητσοτάκη για ανασύνταξη της χώρας. «Καλή επιτυχία και στους δύο»

