Ιούλιος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΓΙΑ ΟΛΑ ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΙ

Αθλητισμός και άδειες εξέδρες συμβαδίζουν; Και όμως, στην Ελλάδα αυτό το φαινόμενο τείνει πλέον να μην αποτελεί είδηση και την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο, με βάση τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί (σ.σ.: άλλες έχουν τελεσιδικήσει και άλλες όχι), τουλάχιστον 23 ματς θα διεξαχθούν χωρίς θεατές λόγω της παραβατικότητας των οπαδών. Το ποδόσφαιρο δεν θα μπορούσε να μην είναι στην κορυφή αυτής της λίστας, αφού 16 παιχνίδια των τεσσάρων μεγάλων του πρωταθλήματος θα γίνουν με κλειστές πόρτες για το κοινό. Ας τα δούμε αναλυτικά:

ΠΑΟΚ: 7 αγωνιστικές

Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε πάρα πολύ ακριβά τα αίσχη που έγιναν στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδας στον Βόλο. Μπορεί οι Θεσσαλονικείς να πανηγύρισαν για την κατάκτηση του τροπαίου, αλλά πριν φτάσουν σε αυτή την επιτυχία είδαν τους χούλιγκαν να μετατρέπουν μία γιορτή σε τραγωδία με πολύ σοβαρά επεισόδια που έκαναν το γύρο του κόσμου. Ολα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα να τιμωρηθούν με ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών από τα playoffs αλλά και με επτά αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών για το νέο πρωτάθλημα. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως σχεδόν σε όλο τον πρώτο γύρο του νέου πρωταθλήματος ο «δικέφαλος» του Βορρά δεν θα έχει τον κόσμο στο πλευρό του, κάτι που είναι πάρα πολύ μεγάλο πλήγμα τόσο για τον αγωνιστικό όσο και για τον οικονομικό τομέα. Η απόφαση είναι τελεσίδικη αλλά οι Θεσσαλονικείς φέρονται διατεθειμένοι να προσφύγουν στο διαιτητικό δικαστήριο ευελπιστώντας σε μείωση της ποινής. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: 5 αγωνιστικές

Ο Ολυμπιακός έχει να αντιμετωπίσει την τιμωρία αποκλεισμού της έδρας του για πέντε αγωνιστικές. Οι τρεις αφορούν στα γεγονότα στο παιχνίδι με τον Πλατανιά, άλλη μία στο ματς Κυπέλλου με την ΑΕΚ και άλλη μία για το επεισόδιο του Φρανσουά Μοντέστο με τον παρατηρητή του δεύτερου ημιτελικού, κ. Βρακά. Οι Πειραιώτες έχουν ασκήσει έφεση τόσο για την υπόθεση με τους Χανιώτες όσο και γι’ αυτή με τον Κορσικανό, ελπίζοντας να μειωθεί η ποινή τους και να παίξουν λιγότερα ματς χωρίς τον κόσμο τους στο γήπεδο «Γ. Καραϊσκάκης». ΑΕΚ: 3 αγωνιστικές

Εκτός από την ΠΑΟΚ για τα όσα έγιναν στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας τιμωρήθηκε και η ΑΕΚ. Η Ενωση, πέρα από το πρόστιμο των 170.000 που θα πληρώσει, γλίτωσε την αφαίρεση βαθμών, όχι όμως και την τιμωρία της έδρας. Το ΟΑΚΑ θα μείνει κλειστό για τους φίλους της στα πρώτα τρία εντός έδρας ματς πρωταθλήματος. Η έφεση των «κιτρινόμαυρων» απορρίφθηκε, όπως και εκείνη του ΠΑΟΚ. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Μία αγωνιστική

Το κουτάκι μπίρας που δέχθηκε στο κεφάλι του ο πρώην προπονητής του ΠΑΟΚ Βλάνταν Ιβιτς στο ματς της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό στοίχισε ακριβά στους «πρασίνους». Το «τριφύλλι», εκτός από το -3 στα playoffs και το -2 από το ερχόμενο πρωτάθλημα, τιμωρήθηκε αρχικά με δυο αγωνιστικές κεκλεισμένων των θυρών. Στην έφεση που ασκήθηκε έμεινε η αφαίρεση βαθμών, με την ποινή της έδρας να μειώνεται στη μία αγωνιστική και αυτή θα την εκτίσει στο πρώτο εντός έδρας ματς του ερχόμενου πρωταθλήματος. Με βάση όλα τα παραπάνω θεωρείται δεδομένο πως πολλά από τα ντέρμπι του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος θα γίνουν με άδειες εξέδρες δημιουργώντας πολύ σημαντικά προβλήματα στις ομάδες σε μια εποχή κατά την οποία υποτίθεται ότι όλοι «πασχίζουν» για την αναβάθμιση του «ποδοσφαιρικού προϊόντος» και τη βελτίωση των εσόδων. Αυτές οι τιμωρίες είναι δεδομένο πως θα δημιουργήσουν «μαύρες τρύπες» στα ταμεία των ομάδων καθώς οι διαφημίσεις θα μειωθούν, όπως αναγκαστικά θα πρέπει να μειωθούν και οι πωλήσεις των εισιτηρίων διαρκείας. Φυσικά θα είναι πολύ μεγάλο το πλήγμα και σε ό,τι αφορά τη συνολική προσέλευση του κόσμου στα ελληνικά γήπεδα που κάθε χρόνο αντί να αυξάνεται μειώνεται. Αξίζει να σημειωθεί πως στο περσινό πρωτάθλημα το «φράγμα του ενός εκατομμυρίου εισιτηρίων ξεπεράστηκε για λίγες μόλις χιλιάδες κομμάτια (1.006.530). Μάλιστα, ο μέσος όρος ανά παιχνίδι μειώθηκε πάλι σε 3.860 από 4.411 πέρσι (σύνολο 1.042.228) και πλησίασε προς το προπέρσινο ιστορικό χαμηλό των 3.310 (936.686). Γήπεδα χωρίς κόσμο και σε μπάσκετ, πόλο, βόλεϊ

Εκτός από το ποδόσφαιρο, όμως, κλειστά θα είναι τα γήπεδα και σε άλλα αθλήματα καθώς η παραβατικότητα των οπαδών δεν περιορίζεται μόνο στους ποδοσφαιρικούς αγώνες. Στο μπάσκετ ο Ολυμπιακός θα αναγκαστεί να αγωνιστεί την ερχόμενη αγωνιστική περίοδο για πέντε ματς χωρίς να έχει τον κόσμο στο πλευρό του. Η ομάδα του Πειραιά τιμωρήθηκε με 1+4 αγωνιστικές για όσα συνέβησαν στον τρίτο και στον πέμπτο τελικό με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ. Η μια αγωνιστική αφορά στον τρίτο τελικό, όπου καπνογόνο βρήκε το βοηθό του Τσάβι Πασκουάλ, Διαμαντή Παναγιωτόπουλο και οι τέσσερις για τον τελευταίο. Η απόφαση κάνει λόγο «για σοβαρά επεισόδια μέσα στο γήπεδο αλλά και έξω από τον αγωνιστικό χώρο κατά τη διάρκεια του αγώνα που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα δυσφημιστικά για το άθλημα». Θυμίζουμε πως ο αγώνας διακόπηκε για πολλή ώρα και συνεχίστηκε αφού εκκενώθηκε το γήπεδο. Βέβαια, ο Ολυμπιακός έχει δικαίωμα έφεσης, προκειμένου να μειωθεί η ποινή και να παίξει λιγότερα ματς χωρίς τον κόσμο του. Επίσης, στο πόλο γυναικών με ποινή δύο αγωνιστικών κεκλεισμένων των θυρών και χωρίς τηλεοπτική κάλυψη στα παιχνίδια της τιμωρήθηκε η γυναικεία ομάδα πόλο του Ολυμπιακού για υβριστικά συνθήματα των φίλων της στον 4ο τελικό με τη Βουλιαγμένη στο κολυμβητήριο του Λαιμού. Ετσι, λοιπόν, οι πρωταθλήτριες Ελλάδας θα παίξουν χωρίς τον κόσμο τους στα πρώτα παιχνίδια του νέου πρωταθλήματος της Α1. Η διοίκηση του Ερασιτέχνη αναμένεται να προβεί σε όποια νομική ενέργεια μπορεί προκειμένου να μειωθεί η ποινή, την οποία οι άνθρωποι του Ολυμπιακού θεωρούν τραβηγμένη και άδικη. Από εκεί και πέρα υπάρχει και άλλη μία δικαστική εκκρεμότητα που μπορεί να αυξήσει τους αγώνες που δεν θα έχουν κόσμο στα γήπεδα. Αναφερόμαστε στο βόλεϊ της Α1 των ανδρών. Στον τελευταίο τελικό ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη» του Ρέντη, μετά το φινάλε του αγώνα, που βρήκε νικητή και πρωταθλητή το «Δικέφαλο του Βορρά», μερίδα οπαδών των γηπεδούχων έσπασε και πέταξε καρέκλες στα μέλη της αποστολής των φιλοξενουμένων, μπουκάλια και άλλα αντικείμενα. Ανθρωποι της Εισαγγελίας πήγαν στο «Μελίνα Μερκούρη» προκειμένου να κάνουν αυτοψία, αλλά και καταγραφή των υλικών ζημιών. Μάλιστα, υπήρξε και ανακοίνωση του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού που καταδίκασε τα επεισόδια που συνέβησαν. Ακόμα δεν έχει γίνει γνωστή η τιμωρία που θα επιβληθεί στους «ερυθρόλευκους» εν όψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Αντιδρούν οι οπαδοί

Αυτή η κατάσταση με τις τιμωρίες των ομάδων δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη και από τους οπαδούς των συλλόγων, που βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να στερούνται το γήπεδο εξαιτίας της δράσης μικρής μερίδας, που το μόνο που την ενδιαφέρει είναι να προκαλεί μπάχαλο. Κάποιοι πιο τολμηροί έχουν κινηθεί και νομικά κατά παντός υπευθύνου λέγοντας πως είναι αντισυνταγματικό να τιμωρούνται αυτοί για παράνομες πράξεις και τραγικές ελλείψεις άλλων. Μάλιστα το συγκεκριμένο θέμα αναμένεται να συζητηθεί πολύ και στη συνάντηση που θα γίνει ανάμεσα στους συνδέσμους όλων των οπαδών τις επόμενες ημέρες και όλοι δηλώνουν αποφασισμένοι να βγουν στην αντεπίθεση διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Επίσης υπάρχει φόβος πως η εικόνα των άδειων εξεδρών θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για τον κόσμο ώστε να επιστρέψει στα γήπεδα όταν οι ομάδες θα εκτίσουν τις ποινές τους. Και αυτό γιατί αν για μεγάλο χρονικό διάστημα ο μοναδικός τρόπος για να παρακολουθούν τους αγώνες της ομάδας τους είναι η τηλεόραση, μετά είναι πολύ δύσκολο κάποιος να εγκαταλείψει την άνεση του καναπέ για να επιστρέψει στα ελληνικά γήπεδα που τα περισσότερα δεν φημίζονται για τις ανέσεις που προσφέρουν στους φιλάθλους. Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου της Κυριακής

