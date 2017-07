Ιούλιος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Ο ακατάλληλος τρόπος με τον οποίο κόβουμε τα νύχια μας αποτελεί και τον κύριο λόγο που χαλάμε το σχήμα τους. Η τεχνική για την κοπή των νυχιών είναι πολύ σημαντική. Όλοι θέλουμε τα νύχια μας να είναι σωστά σχηματισμένα και καθαρά.

Δείτε τι πρέπει να προσέχετε όταν κόβετε τα νύχια σας Αν δεν έχετε κόψει τα νύχια σας σωστά, τότε η ανάπτυξή τους θα είναι επίσης δύσκολη. Κόψτε τα νύχια σας ομοιόμορφα και τότε θα δείτε ότι θα μεγαλώνουν όμορφα. Οι περισσότερες γυναίκες θέλουν μακριά και γερά νύχια. Όταν ένα νύχι σπάσει συνήθως δεν έχουν την καρδιά να κόψουν και τα υπόλοιπα. Αυτή είναι μια λάθος τακτική. Αν δεν πρόκειται να θυσιάσετε τα υπόλοιπα νύχια σας για το σπασμένο ένα, τότε η ανάπτυξη θα είναι τυχαία. Το αντικείμενο με το οποίο κόβετε τα νύχια σας είναι πρωταρχικής σημασίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα νυχοκόπτη, αλλά ποτέ μην χρησιμοποιείτε ψαλίδι για τα νύχια σας. Είναι επικίνδυνο και θα καταστρέψει το σχήμα τους. Αν δαγκώνετε τα νύχια σας, σταματήστε αυτήν τη συνήθεια αν ενδιαφέρεστε για τη φροντίδα και την υγεία των χεριών σας. Ποτέ μην κόβετε τα νύχια σας όταν είναι βρεγμένα. Όχι μόνο θα κοπούν άσχημα, αλλά μπορεί και τραυματιστείτε. Όταν τα νύχια σας είναι βρεγμένα, ο νυχοκόπτης μπορεί να γλιστρήσει και να κόψει το δέρμα σας και αυτό μπορεί να είναι πολύ επώδυνο. Ο τρόπος που θα τα κόψετε είναι σημαντικός. Η τομή πρέπει να είναι ίσια σαν έμβολο. Απλά δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να κόψετε τα νύχια σας. Είναι καλύτερα να μην τα κόβετε πολύ κοντά στο δέρμα, επειδή κάνει τα δάχτυλά σας να φαίνονται γυμνά. Για να εξομαλύνετε τις αιχμηρές άκρες των πρόσφατα κομμένων νυχιών σας θα πρέπει να τα λιμάρετε. Λιμάρετε στις άκρες για να τα απαλύνετε. Ως αποτέλεσμα, θα έχετε ένα φυσικό οβάλ νύχι.

