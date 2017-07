Ιούλιος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο απολογισμός του Γιάννη Καλλιάνου

Υποχωρεί ο καύσωνας-ρεκόρ, ένας από τους ισχυρότερους της τελευταίας δεκαετίας. Από σήμερα Δευτέρα οι θερμοκρασίες θα πέσουν έως και 10 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια αναμένονται καταιγίδες ίσως και χαλαζόπτωση. Μέσα σε αυτές τις «100 ώρες» γράφτηκε ακόμη μια ιστορία που θα θυμόμαστε. Για τέσσερις συνεχόμενες μέρες η χώρα μας βρέθηκε στο έλεος των εξαιρετικά θερμών αερίων μαζών Αφρικανικής προέλευσης, με τον υδράργυρο καθημερινά να σημειώνει και ένα ακόμη ρεκόρ. Αναλυτικά η πρόγνωση Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τη Δευτέρα στη βόρεια χώρα θα επικρατήσει άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να είναι ισχυρές. Βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 6 και τοπικά στα πελάγη 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε πτώση. Μακεδονία, Θράκη Καιρός: νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα και από τα δυτικά. Ανεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασια: από 18 έως 32 βαθμούς κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος Καιρός: στην Ήπειρο και πιθανόν στην Κέρκυρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με σποραδικούς όμβρους η καταιγίδες και βαθμιαία βελτίωση. Στις υπόλοιπες περιοχές αίθριος. Ανεμοι: βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασια: από 21 έως 33 βαθμούς κελσίου. Στην Ήπειρο 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη. Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος Καιρός: στη Θεσσαλία λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι η καταιγίδες κυρίως στα ορεινά με βελτίωση από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Ανεμοι: δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και σταδιακά στα ανατολικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασια: από 23 έως 36 βαθμούς κελσίου. Κυκλάδες, Κρήτη Καιρός: αίθριος. Ανεμοι: δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασια: από 26 έως 34 και στη νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς κελσίου. Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα Καιρός: στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων η μεμονωμένων καταιγίδων. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος. Ανεμοι: από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασια: από 26 έως 34 και στα νότια έως 36 βαθμούς κελσίου. Αττική Καιρός: αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα βόρεια. Ανεμοι: δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασια: από 24 έως 35 βαθμούς κελσίου. Θεσσαλονίκη Καιρός: λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων η μεμονωμένων καταιγίδων στα ανατολικά. Βελτίωση από το απόγευμα. Ανεμοι: βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασια: από 20 έως 31 βαθμούς κελσίου. Ο απολογισμός του Γιάννη Καλλιάνου Απολογισμός 1ης ημέρας Την 1η μέρα σε μεγάλο σε μεγάλο μέρος της χώρας η θερμοκρασία άγγιξε αλλά και ξεπέρασε τους 40°C. Ηταν η πιο εύκολη μέρα του 4ημέρου,διότι οι επόμενες ημέρες (Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή) ήταν πραγματικά ένα κολαστήριο. Απολογισμός 2ης ημέρας Την 2η μέρα του ισχυρού καύσωνα, σημειώθηκε Πανευρωπαϊκό ρεκόρ θερμοκρασίας! Στην Ελευσίνα της Αττικής, ο υδράργυρος άγγιξε τους 45°C! Στην υπόλοιπη Ελλάδα υπήρξαν δεκάδες περιοχές που ξεπέρασε τους 43°C και ακόμη πιο πολλές που ξεπέρασε τους 41-42°C. Η λάβα είχε ξεκινήσει και «κατάπινε» την Ελλάδα. Απολογισμός 3ης ημέρας Την 3η μέρα, στο Πετροκεφάλι Μοιρών του νοτίου Ηρακλείου της Κρήτης, η θερμοκρασία άγγιξε τους 46°C (45,9°C για την ακρίβεια), θερμοκρασία που είχε χρόνια να σημειωθεί στα νότια παράλια της Κρήτης παρ’ όλο που σε τέτοιες συνθήκες το νότιο μέρος του νησιού φημίζεται για τις εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες που σημειώνονται. Είχαμε και άλλα ρεκόρ την 3η μέρα, αφού στην Δυτική Πελοπόννησο καταγράφηκαν θερμοκρασίες που είχαν δεκάδες χρόνια να σημειωθούν. Όπως για παράδειγμα στην Ωλένη της Ηλείας που τα θερμόμετρα κατέγραψαν 44°C. Εξάλλου το Σάββατο «έβραζε» σχεδόν όλη η χώρα με πάνω από 41-42°C. Το κέντρο της Αθήνας, για 2η συνεχόμενη μέρα έδωσε 43°C μέγιστη τιμή, ενώ υπήρξαν περιοχές που έφτασε και τους 44°C με σχετική ευκολία. Απολογισμός 4ης ημέρας Την 4η μέρα, την Κυριακή, πάλι στο κέντρο της πόλης της Αθήνας η κατάσταση ήταν απερίγραπτη! Η θερμοκρασία έφτασε τους 43-44°C, ενώ στην Ελευσίνα άγγιξε τους 44,2°C υπό σκιάν. Μαζί με την Αθήνα, “έβρασαν” και άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας με 43-44°C. Στη φωτογραφία φαίνονται όλες οι μέγιστες θερμοκρασίες σήμερα όπως τις κατέγραψαν οι μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στις 16.00 το μεσημέρι. Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός, ότι μέχρι και στα πολύ ορεινά τμήματα της Αττικής, όπως για παράδειγμα στην περιοχή του Διονύσου που περικλείεται από δάση , η θερμοκρασία έφτασε στους 40°C. Φανταστείτε λοιπόν τι επικράτησε μέσα στο λεκανοπέδιο της Αθήνας με τις απίστευτα πυκνά δομημένες 6-8όροφες πολυκατοικίες και το καυσαέριο. Ήταν ένας φούρνος! Λήξη συναγερμού -Σταδιακή υποχώρηση του καύσωνα Ο καύσωνας από το βράδυ θα υποχωρήσει (ήδη στην δυτική Ελλάδα είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση) και επομένως έχουμε αισίως τη λήξη του συναγερμού! Από αύριο θα παρατηρηθεί πτώση κατά 8-10°C για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ η Τρίτη θα είναι ακόμη πιο δροσερή αφού η θερμοκρασία θα παρουσιάσει περαιτέρω πτώση. Και έτσι θα κυλήσει και η προσεχής εβδομάδα, με θερμοκρασίες οι οποίες θα βρίσκονται σχεδόν ακριβώς στη μέση τιμή για την εποχή.

Φόβος για φωτιές λόγω ενίσχυσης των ανέμων Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, ώρα με την ώρα θα ενισχύονται οι άνεμοι, όχι μόνο στα πελάγη αλλά και στις χερσαίες περιοχές της χώρας. Ένας ισχυρός βορειοδυτικός άνεμος θα κάνει την εμφάνιση του και θα εκτοπίσει τις εγκατεστημένες εξαιρετικά θερμές αέριες μάζες. Ήδη όμως, λόγω του ισχυρού καύσωνα, τα εδάφη είναι πολύ ξηρά με αποτέλεσμα να υπάρχει φόβος για εκδήλωση πυρκαγιών ανά την Ελλάδα τώρα που θα ενισχυθούν σταδιακά και οι άνεμοι. Καταιγίδες στα Βόρεια τη Δευτέρα Αύριο Δευτέρα, στην βόρεια Ελλάδα θα εκδηλωθούν μπόρες και τοπικές καταιγίδες που στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς να έχουν και έντονο χαρακτήρα. Προσοχή και εκεί διότι ενδέχεται να εκδηλωθούν και τοπικές χαλαζοπτώσεις. Πώς θα κυλήσει ολόκληρη η προσεχής εβδομάδα Για ολόκληρη την προσεχή εβδομάδα δεν φαίνεται κάτι το αξιόλογο από καιρικής απόψεως. Θερμοκρασίες γύρω στους 33-34°C και τοπικά 35°C και ευχάριστες γενικά καιρικές συνθήκες μας περιμένουν.

