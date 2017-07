Ιούλιος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

O Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Γρεβενών εκφράζουν τις θερμότατες ευχαριστίες τους στον Συναδέλφο κ. Παύλο Τσαμέτη, διατελέσαντα Πρόεδρο του Συλλόγου μας,για την ευγενική του δωρεά προς το Δικηγορικό Σύλλογο Γρεβενών του σημαντικότερου μέρους του νομικής του βιβλιοθήκης και του εύχεται υγεία και μακροημέρευση.

Η προσφορά του αυτή είναι ιδιαίτερα τιμητική για το Σύλλογό μας και συμβάλλει σημαντικά στον εμπλουτισμό της βιβλιοθήκης μας. Για τον Δικηγορικό Σύλλογο Γρεβενών

Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Χρήστος Γ. Παπαϊωάννου Μαρία Κ. Βανιώτη

