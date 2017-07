Ιούλιος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Οἱ ἱερὲς ἀκολουθίες μετά τήν ὑποδοχή τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ὁσίου Νικάνορος στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου (ὁ ὁποῑος θά παραμένει ἀνοικτός γιά τούς προσκυνητές ἀπό 7 π.μ. ἔως 1 μ.μ. καί ἀπό 6 μ.μ. ἔως 9 μ.μ.): Δευτέρα 3 Ἰουλίου 201 7 Ὥρα 19.00: Ἑσπερινὸς καί Εὐχέλαιο. Τρίτη 4 Ἰουλίου 201 7 Ὥρα 7:30 ἕως 9:30: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία. Ὥρα 20.00 ἕως 00:30: Ἱ ε ρ ά Ἀ γ ρ υ π ν ί α. Τετάρτη 5 Ἰουλίου 201 7 Ὥρα 7:30 ἕως 10:00: Ὄρθρος, Θεία Λειτουργία καί Χαιρετισμοί τοῦ Ὁσίου Νικάνορος. Ἀμέσως μετά ἀναχώρηση τῆς Τιμίας Κάρας τοῦ Ὁσίου διά τήν ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΖΑΒΟΡΔΑΣ.

