Ιούλιος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Η Γαλλία και οι Αφρικανοί εταίροι της πρέπει να συνεργαστούν για να εξαλείψουν τους μαχητικούς ισλαμιστές από την ασταθή περιοχή του Σαχέλ, δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν, στη Συνόδο κορυφής στο Μάλι.



Οι ηγέτες της Ομάδας των 5 του Σαχέλ- Μάλι, Μπουρκίνα Φάσο, Μαυριτανία, Νίγηρας και Τσαντ- αναμένεται να εγκαινιάσουν κατά τη σύνοδο μια νέα πολυεθνή δύναμη που θα έχει στόχο να καταπολεμήσει τους ισλαμιστές μαχητές και την παράνομη δραστηριότητα σ’ αυτή τη μεγάλη άνυδρη ζώνη. «Καθημερινά πρέπει να πολεμάμε τρομοκράτες, μαχαιροβγάλτες, φονιάδες… τους οποίους πρέπει να ξεριζώσουμε μαζί με αποφασιστικότητα», δήλωσε ο Μακρόν, στη δεύτερη επίσκεψή του στο Μάλι από τη στιγμή που ανέλαβε προεδρικά καθήκοντα.



Μαχητικές ισλαμιστικές οργανώσεις, ορισμένες με σχέσεις με την αλ-Κάιντα, πήραν τον έλεγχο του ερημικού βόρειου Μάλι το 2012. Ενώ απωθήθηκαν από τις μεγάλες πόλεις έναν χρόνο αργότερα χάρη σε μια στρατιωτική επέμβαση υπό τη Γαλλία, συνεχίζουν να πραγματοποιούν επιθέσεις εναντίον κυανοκράνων του ΟΗΕ, ντόπιων στρατιωτών και αμάχων. Η βία έχει επεκταθεί σε γειτονικές χώρες στην περιοχή του Σαχέλ της δυτικής Αφρικής και το Παρίσι έχει αναπτύξει χιλιάδες Γάλλους στρατιώτες για να πολεμήσουν εναντίον των ισλαμιστών. ΑΠΕ/ Reuters loading…

