Ιούλιος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Ο επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ελληνικό πρόγραμμα, Ντέκλαν Κοστέλο μίλησε στην ΕΡΤ για την γ’ αξιολόγηση που θα ξεκινήσει μετά το καλοκαίρι.



«Μετά το καλοκαίρι θα επιστρέψουμε για την τρίτη αξιολόγηση. Αφορά κυρίως την εφαρμογή των μέτρων, τα οποία ήδη θεσπίστηκαν στη πρώτη και δεύτερη αξιολόγηση. Υπάρχουν πολύ λίγα που πρέπει να νομοθετηθούν. Υπάρχουν πολύ λίγα όσον αφορά στα δημοσιονομικά μέτρα, επειδή η Ελλάδα είναι «εντός τροχιάς» για να επιτύχει τους δημοσιονομικούς στόχους» υπογράμμισε. Και συνέχισε: «Επομένως, η Ελλάδα περνά στο τελευταίο έτος του προγράμματος. Είμαι βέβαιος ότι είναι σε «στέρεη βάση» και ο κοινός στόχος είναι ότι η Ελλάδα θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018 και θα σταθεί «στα πόδια της»». Ο Ντέκλαν Κοστέλο αναφέρθηκε ακόμη στις τεράστιες προσπάθειες που έκανε η Ελλάδα για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την εκταμίευση της δόσης.



«Οι ελληνικές αρχές έκαναν εκπληκτικές προσπάθειες για να υιοθετήσουν και εφαρμόσουν τα 140 προαπαιτούμενα που απαιτούνταν για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης. Αυτό επέτρεψε στο Eurogroup, τον προηγούμενο μήνα, να λάβει την απόφαση, η οποία ανοίγει το δρόμο για την εκταμίευση των 8,5 δισ. ευρώ, η οποία θα πρέπει να καταβληθεί τις επόμενες δύο-τρεις εβδομάδες. Αυτό ελπίζουμε ότι θα σηματοδοτήσει το τέλος της αβεβαιότητας, η οποία επηρέασε την ελληνική οικονομία τους τελευταίους μήνες» σημείωσε. Παράλληλα, χαρακτήρισε ρεαλιστικούς τους στόχους των πρωτογενών πλεονασμάτων μετά το 2022: «Το Eurogroup αποφάσισε επίσης το πρωτογενές πλεόνασμα, μετά το 2022, να είναι 2% του ΑΕΠ, το οποίο είναι πολύ ρεαλιστικό. Επίσης, το Eurogroup έκανε πιο συγκεκριμένα τα μέτρα για το χρέος, τα οποία θα εφαρμοστούν τον Αύγουστο του 2018, μετά το τέλος του προγράμματος. Αυτό θα επέτρεπε, να σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν θα καταβάλει τίποτε για τα δάνεια στον EFSF έως το 2038. Είναι ένα εκτεταμένο πακέτο». iefimerida loading…

