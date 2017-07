Ιούλιος 3rd, 2017 by Σταματίνα

Το να προσπαθείς να εντοπίσεις από πού προέρχεται ο ήχος μιας σειρήνας ενώ οδηγείς μπορεί να σε αγχώσει τρομερά. Ακόμα χειρότερα, μπορεί να καθυστερήσει τη διέλευση ενός οχήματος έκτακτης ανάγκης αν δεν απομακρυνθείς γρήγορα και με ασφάλεια από την πορεία του. Τώρα, η Ford έχει εξελίξει μία τεχνολογία που στέλνει σήμα από το ασθενοφόρο, το πυροσβεστικό ή το αστυνομικό όχημα απευθείας σε οδηγούς που βρίσκονται στην περιοχή, για να γνωρίζουν ακριβώς από πού έρχεται η σειρήνα, και πόσο απέχει. Μόνο στη Βρετανία, το 2015, συνέβησαν 475 τροχαία ατυχήματα με εμπλοκή οχημάτων άμεσης επέμβασης. Εκτιμάται λοιπόν, ότι αυτή η τεχνολογία (που εκδίδει ηχητικές και οπτικές προειδοποιήσεις για τον οδηγό στο ταμπλό οργάνων) θα μπορεί κάποια στιγμή ακόμα και να συμβουλεύει τους οδηγούς για την καλύτερη σειρά ενεργειών ώστε να μην εμποδίζουν τη διέλευση. «Ο χρόνος είναι πολύτιμος για τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και αυτή η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει να εξοικονομήσουν πολύτιμα δευτερόλεπτα, επιτρέποντας στους υπόλοιπους οδηγούς να ανοίγουν δρόμο» δήλωσε ο Christian Ress, στέλεχος της Ford. Αυτή την εβδομάδα η φίρμα θα παρουσιάσει την τεχνολογία Emergency Vehicle Warning στο UK Autodrive, ένα πρόγραμμα δοκιμών για συνδεδεμένα οχήματα ύψους 20 εκατομμυρίων λιρών που χρηματοδοτεί η κυβέρνηση και υποστηρίζεται από 16 εταιρείες τεχνολογίας και αυτοκινήτων, τοπικές αρχές και ακαδημαϊκά ιδρύματα.



«Η Πυροσβεστική υπηρεσία του West Midlands έχει δεσμευτεί να φτάνει σε σοβαρά περιστατικά μέσα σε πέντε λεπτά. Συνδεδεμένες τεχνολογίες, που συμβάλλουν στη βελτίωση των επικοινωνιών μεταξύ οχημάτων, μπορεί να βοηθούν τις ομάδες διάσωσης να φτάνουν ακόμα πιο γρήγορα, όταν πραγματικά είναι αναγκαίο,» δήλωσε ο Peter Allington, της Ομάδας Μείωσης Θυμάτων από Τροχαία Ατυχήματα, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του West Midlands. Η Ford δοκιμάζει επίσης τεχνολογίες που προειδοποιούν τους οδηγούς για πιθανά ατυχήματα όταν πλησιάζουν σε μία διασταύρωση. Με το Intersection Collision Warning, το αυτοκίνητο μεταδίδει τη θέση του σε γειτονικά οχήματα τα οποία (εάν είναι εξοπλισμένα με την ίδια τεχνολογία) υπολογίζουν τον κίνδυνο σύγκρουσης. Εάν ο κίνδυνος είναι υψηλός τότε μία προειδοποίηση παροτρύνει και τους δύο οδηγούς να φρενάρουν ή να σταματήσουν. Για παράδειγμα, μπορεί να προειδοποιεί τους οδηγούς, όταν ένα όχημα που πλησιάζει από αντίθετη κατεύθυνση έχει αγνοήσει τον κόκκινο φωτεινό σηματοδότη. Παλιότερα, η αμερικάνικη μάρκα είχε δοκιμάσει συστήματα που προειδοποιούν όταν προπορευόμενα αυτοκίνητα, που μπορεί να είναι κρυμμένα σε μία στροφή, φρενάρουν δυνατά, καθώς και τεχνολογίες που δείχνουν πώς τα αυτοκίνητα μπορούν να συγχρονίζονται με τα φανάρια για να ακολουθούν το «πράσινο κύμα», βελτιώνοντας τις διαδρομές μέσα σε αστικές περιοχές. Δοκιμές τεσσάρων τεχνολογιών πραγματοποιούνται στις περιοχές του Coventry και του Milton Keynes μέχρι το τέλος του 2018 που λήγει το UK Autodrive. Οδηγίες ασφαλείας Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συμβουλεύουν τους οδηγούς τα παρακάτω όταν ακούνε τη σειρήνα ενός σχετικού οχήματος: Παραμείνετε ήρεμοι, βλέπετε, ακούτε προσεκτικά. Εάν ακούσετε σειρήνα, υποθέστε ότι ένα όχημα έκτακτης ανάγκης έρχεται προς το μέρος σας και σκεφθείτε την επόμενη κίνηση

Κλείστε τη μουσική μέσα στο αυτοκίνητο για να μπορείτε να ακούτε τη σειρήνα

Αναζητήστε ένα μέρος ασφαλές και να σταματήσετε. Χρησιμοποιήστε τα φλας / αλάρμ για να δείξετε τις προθέσεις σας, ώστε να μην δημιουργηθεί κυκλοφοριακό χάος

Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει αρκετός χώρος για να περάσει το όχημα. Να είστε προετοιμασμένοι ότι μπορεί να ακολουθεί και άλλο όχημα έκτακτης ανάγκης

Φροντίστε να είστε ασφαλείς και νόμιμοι. Μην παραβιάζετε το κόκκινο ούτε να εισέρχεστε σε λεωφορειόδρομο εκτός εάν σας κατευθύνει ένας αστυνομικός με στολή εργασίας.





