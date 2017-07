Ιούλιος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αρχιερατική Θεία Λειτουργία τελέσθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενών κ. Δαβίδ, την Κυριακή 2 Ιουλίου 2017, δεύτερη ημέρα παραμονής στον Ναό της Τιμίας Κάρας του Οσίου Πατρός ημών Νικάνορος του Θαυματουργού. Υπενθυμίζεται, ότι η Τίμια Κάρα θα παραμείνει για προσκύνηση στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Γρεβενών μέχρι και το πρωί της Τετάρτης, 5 Ιουλίου 2017, ενώ καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες προς τιμήν του Οσίου Νικάνορος και πνευματική οικοδομή των ευλαβών προσκυνητών.

