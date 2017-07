Ιούλιος 3rd, 2017 by Χρήστος Μίμης

Φοβερή ομάδα…35 μέλη 23 μετάλλια



H εθνική ομάδα Εφήβων- Νεανίδων ολοκλήρωσε χθες την προσπάθεια της στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα της κατηγορίας στο Πιτέστι με συνολική συγκομιδή 23 μετάλλια, εκ των οποίων τα 13 την δεύτερη ημέρα.

Μια ομάδα αθλητών και αθλητριών με μπόλικο ταλέντο και περίσσιο πάθος, που με κάθε ευκαιρία στην φετινή σεζόν φροντίζει να δείχνει την ικανότητα της, πέρασε επιτυχημένα και από το Πιτέστι. Η αποστολή ταξίδεψε στην ρουμανική πόλη με 35 αθλητές και αθλήτριες και θα επιστρέψει στην Ελλάδα με 23 μετάλλια δείγμα του υψηλού αγωνιστικού επιπέδου αυτής της φουρνιάς αθλητών και αθλητριών. Στη δεύτερη ημέρα των αγώνων οι αθλητές και αθλήτριες μας κατέκτησαν τρία χρυσά μετάλλια, ενώ μεγάλωσε κατά δύο άτομα και η ήδη μακροσκελή λίστα με αυτούς που έχουν βγάλει εισιτήριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ20 στο Γκροσέτο.

Η Ελένη Γκέλη αναμφίβολα ήταν ένα από τα πρόσωπα του διημέρου, αφού κατάφερε να πιάσει το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα σε δύο αγωνίσματα. Η αθλήτρια της Δέσποινας Πάκου το πρωί πέτυχε 51,03 μ. στον ακοντισμό και βελτίωσε το ατομικό της ρεκόρ και το απόγευμα ολοκλήρωσε το έπταθλο με ένα ακόμη ρεκόρ και ένα δεύτερο όριο, αφού συγκέντρωσε 5.257 βαθμούς. Μάλιστα η αθλήτρια από την Ιεράπετρα θα μπορούσε να απειλήσει ακόμη και το πανελλήνιο ρεκόρ Νεανίδων της Αθήνας Παπασωτηρίου (5.378 β., 1991) αν σημείωνε καλύτερη επίδοση στο τελευταίο αγώνισμα, τα 800 μέτρα. Η κορασίδα Μαρία Μαγκούλια δεν είχε κανένα πρόβλημα να αγωνιστεί με την σφαίρα των νεανίδων και να πετύχει βολή στα 14,64 μ., που της έδωσε την πρόκριση για τη διοργάνωση του Γκροσέτο και το χάλκινο μετάλλιο στο σημερινό αγώνα. Εύκολη υπόθεση ήταν για τον Νίκο Σάκη το χρυσό μετάλλιο στα 3.000 μ. στιπλ, απόσταση στην οποία τερμάτισε σε 9.20.14, δίχως να πιεστεί. Δύο μετάλλια κατέκτησαν οι αθλητές μας στο επί κοντώ. Ο Νίκος Νεράτζη έκανε τον πρώτο του αγώνα μετά την ίωση που τον κράτησε για μέρες στο κρεβάτι και έδειξε να βρίσκει ρυθμό, αφού ξεπέρασε τα 5,35 μέτρα και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε ο Δημήτρης Καραγιάννης με 4,90 μ., που στη συνέχεια δοκίμασε δίχως επιτυχία στο 5,05 μ., όσο και το όριο για το Γκροσέτο.



Πολύ καλό αγώνα έκαναν τα δύο κορίτσια του μήκους, με την Ελένη Κουτσαλιάρη να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο και την Μάρκου την τέταρτη θέση. Η Κουτσαλιάρη είχε καλύτερο άλμα στα 6,15 μ. (2,5), ενώ με κανονικές συνθήκες «προσγειώθηκε» στα 6,13 μέτρα. Το ατομικό της ρεκόρ βελτίωσε η Χριστιάνα Μάρκου που ήταν τέταρτη με 6,03 μ. και πλέον υπολείπεται μόλις επτά εκατοστά από το όριο για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Γκροσέτο. Δύο έκανε τα μετάλλια της στη διοργάνωση η Κατερίνα Λαφτσή, που μετά τα 100 μ. ανέβηκε στο βάθρο των νικητών και στα 200 μ. με το πολύ καλό 24.65, που της έδωσε την τρίτη θέση και είναι πολύ κοντά στο ατομικό της ρεκόρ (24.58). Το ατομικό του ρεκόρ βελτίωσε στο τριπλούν ο Δημήτρης Μονώπολης που έβαλε σημάδι στα 15,81 μ. άφησε στην ιστορία το 15,61 μ. από το 2016 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο. Αγώνα …μεταλλίου έκανε και η Νίκη Ναξάκη, που συνέχισε τις σταθερές εμφανίσεις και με βολή στα 54,97 μ. στη σφυροβολία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο. Ο πρωταθλητής Ανδρών της παρατεταμένης ταχύτητας Μιχάλης Παππάς επέλεξε να τρέξει 200 μ. και τερμάτισε 2ος με 22.01, ενώ λίγο πιο πίσω στην τέταρτη θέση βρέθηκε ο Παναγιώτης Αρβανίτης με 22.30. Το όριο για το Γκροσέτο κυνηγάει στα 100 μ. εμπ. η Αναΐς Καραγιάννη, που τερμάτισε δεύτερη σε 14.05, πολύ κοντά στο ατομικό της ρεκόρ (14.04) και στο 13.90, που θα τη στείλει στην ιταλική πόλη. Η Παναγιώτα Δόση ξεπέρασε το 1,75 μ. στο ύψος και ολοκλήρωσε τον αγώνα της στην τρίτη θέση, ενώ τέταρτη με 1,70 μ. ήταν η Βασιλεία Θεοχάρη. Ο Γιώργος Μηλιαράς έδειξε σε καλή κατάσταση ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κ20, τερματίζοντας αυτή τη φορά τα 800 μ. σε 1.52.04, αρκετά κοντά στο ατομικό του ρεκόρ. Την τέταρτη θέση κατέλαβε ο Μιχάλης Καρτσίνης στη δισκοβολία με 51,76 μ., αλλά και ο Χαράλαμπος Λυρής στα 110 μ. εμπ. με 14.45. Ο Κώστας Μυλωνάς σημείωσε 60,58 μ. στον ακοντισμό και ήταν έβδομος, ενώ μία θέση πίσω ολοκλήρωσε τον αγώνα του ο Αρης Περιστέρης με 60,46 μέτρα. Η ελληνική ομάδα κατέκτησε οχτώ χρυσά, οχτώ ασημένια και επτά χάλκινα μετάλλια. Επόμενος σταθμός των Εφήβων και Νεανίδων είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα της Κατερίνης το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.



Οι θέσεις και οι επιδόσεις των αθλητών μας στη διοργάνωση

1ος 9.20.14 3.000 μ. στιπλ, Σάκης

1η 5.257 7αθλο, Γκέλη

1ος 5,35 Επί κοντώ, Νεράντζης

2ος 22.01 200 μ., Παππάς

2η 14.05 100 μ. εμπ., Καραγιάννη

2ος 4,90 Επί κοντώ, Καραγιάννης

2η 6,15 μ. (2,5) Μήκος, Κουτσαλιάρη

2η 54,97 μ. Σφυροβολία, Ναξάκη

3η 24.65 200 μ., Λαφτσή

3ος 1.52.04 800 μ., Μηλιαράς

3η 1,75 μ. Υψος, Δόση

3ος 15,81 μ. Τριπλούν, Μονώπολης

3η 14,64 μ. Σφαιροβολία, Μαγκούλια

4ος 22.30 200 μ., Αρβανίτης

4ος 14.45 110 μ. εμπ., Λυρής

4η 1,70 μ. Υψος, Θεοχάρη

4η 6,03 μ. Μήκος, Μάρκου

4ος 51,76 μ. Δισκοβολία, Καρτσίνης

7ος 60,58 μ. Ακοντισμός, Μυλωνάς

8ος 60,46 μ. Ακοντισμός, Περιστέρης segas

